Гражданите настояват за повече прозрачност, по-строг контрол и реална съдебна проверка на проекта. Те подчертават, че подобно застрояване може да застраши не само околната среда, но и сигурността на живеещите наблизо.

Според протестиращите съществуват съмнения около законността на строителството, въпреки уверенията на инвеститора и строителния надзор, че всички разрешителни и документи са изрядни. Част от живеещите в района обаче не са убедени и твърдят, че „документално всичко може да изглежда законно, но това не означава, че на практика е редно“.

Допълнително напрежение пораждат и противоречиви твърдения от различни институции – едни отричат наличие на екологичен коридор, докато други признават, че районът попада в обхвата на „Натура 2000“, макар и без пряка защитена зона. Местните жители са категорични, че там съществува важен биокоридор, който според тях не е отчетен достатъчно при планирането.

След извършена проверка ДНСК е заключила, че към момента не са установени нарушения и строежът отговаря на изискванията. Това обаче не успокоява напрежението и не променя позицията на протестиращите.

В знак на недоволство граждани на Пловдив обявиха, че ще преминат към по-решителни действия. Те планират протест и блокада на кръстовището между бул. „България“ и ул. „Динко Дерменджиев“ на 23 април между 18:00 и 19:00 часа. Причината – липса на реакция от институциите и усещане, че проблемът се неглижира.

Недоволството е насочено и към местната власт, като част от хората искат оставки и обвиняват институциите в бездействие, а дори и в корупционни практики. Според тях случаят е пореден пример за презастрояване и пренебрегване на обществения интерес.

Протестиращите заявяват, че това е само първа стъпка и ако не бъдат предприети реални действия, са готови да продължат с гражданско неподчинение. Те настояват и за намеса на национални политически фигури и допълнителна проверка на място.