Отдавна се знаеше, че драматургът е притежавал имот в района на стария доминикански манастир, но новото откритие разкрива детайли, достойни за филмова сценография. Къщата е имала характерна L-образна форма, като част от нея е преминавала буквално над портата на манастира, съседствайки с популярната по онова време кръчма „Sign of the Cock Tavern“.

Имотът е бил значителен по размери – достатъчно голям, за да бъде разделен на две отделни жилища.

Това откритие нанася сериозен удар върху широко разпространената теза, че след пожара в театър „Глоуб“ през 1613 г., Шекспир се е оттеглил в родния си Стратфорд на Ейвън. Фактът, че той купува този престижен имот в Blackfriars – само на пет минути пеша от театъра – доказва, че той е останал активно ангажиран с професионалния живот на Лондон до самата си смърт през 1616 г.

„Това ни дава съвсем различен портрет на Шекспир,“ обяснява проф. Мънро пред CNN. „Той не е изолиран гений, затворен на някой таван, а активен участник в градския живот – човек, който сътрудничи с млади колеги като Джон Флечър, инвестира в имоти и притежава дялове в театри.“

Според Уил Тош от съвременния театър Shakespeare’s Globe, откритието е „брилянтно“, защото връща усещането за Шекспир като лондонски писател, за когото градът е бил едновременно професионална сцена и личен дом. Изследването, което ще бъде публикувано в Times Literary Supplement, напомня на всички ни, че дори в най-проучените биографии винаги има място за нови, изненадващи разкрития.