Петък, 17 Април 2026, 14:43
Митичният адрес на Шекспир: План от 1668 г. пренарежда пъзела на живота му в Лондон

Редактор: Frognews
Една от големите мистерии около биографията на Уилям Шекспир намери своето окончателно решение благодарение на щастлива случайност в лондонските архиви. Изследователката Люси Мънро, професор в King’s College, откри план от 1668 г., който за първи път установява точното местоположение, размери и разпределение на дома на Барда в престижния тогава район Blackfriars.
 

Отдавна се знаеше, че драматургът е притежавал имот в района на стария доминикански манастир, но новото откритие разкрива детайли, достойни за филмова сценография. Къщата е имала характерна L-образна форма, като част от нея е преминавала буквално над портата на манастира, съседствайки с популярната по онова време кръчма „Sign of the Cock Tavern“.

 

Имотът е бил значителен по размери – достатъчно голям, за да бъде разделен на две отделни жилища.

 

Това откритие нанася сериозен удар върху широко разпространената теза, че след пожара в театър „Глоуб“ през 1613 г., Шекспир се е оттеглил в родния си Стратфорд на Ейвън. Фактът, че той купува този престижен имот в Blackfriars – само на пет минути пеша от театъра – доказва, че той е останал активно ангажиран с професионалния живот на Лондон до самата си смърт през 1616 г.

 

„Това ни дава съвсем различен портрет на Шекспир,“ обяснява проф. Мънро пред CNN. „Той не е изолиран гений, затворен на някой таван, а активен участник в градския живот – човек, който сътрудничи с млади колеги като Джон Флечър, инвестира в имоти и притежава дялове в театри.“

 

Според Уил Тош от съвременния театър Shakespeare’s Globe, откритието е „брилянтно“, защото връща усещането за Шекспир като лондонски писател, за когото градът е бил едновременно професионална сцена и личен дом. Изследването, което ще бъде публикувано в Times Literary Supplement, напомня на всички ни, че дори в най-проучените биографии винаги има място за нови, изненадващи разкрития.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Великобритания се присъединява към поръчката за оръжие за Украйна: The Times разкри схемата 0| 238 | Великобритания се присъединява към поръчката за оръжие за Украйна: The Times разкри схемата Сигурност и икономика: ЕС възстановява официалните отношения със Сирия 0| 417 | Сигурност и икономика: ЕС възстановява официалните отношения със Сирия

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 8| 12223 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 15| 5829 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент 9| 4931 | Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент
Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите 4| 3899 | Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите
Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини 7| 3681 | Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини
Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран 17| 3529 | Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран
МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България 3| 3515 | МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България
Европа спешно подготвя резервен план, ако Тръмп изтегли САЩ от НАТО: WSJ го разкрива 5| 3434 | Европа спешно подготвя резервен план, ако Тръмп изтегли САЩ от НАТО: WSJ го разкрива
