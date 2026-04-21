Нова цел на руските удари в Украйна – водоснабдяването на селищата

Той припомни, че украинският президент Володимир Зеленски е предупредил за възможни вражески атаки срещу водоснабдителни съоръжения. В този контекст Рябцев спомена удара на Русия от 14 април по язовирната стена на Печенежкия язовир. Според него руското командване действа умишлено и насочва атаките към най-критичните точки за животоподдържане.

Рябцев добави, че предвид риска от по-нататъшни руски удари, съоръженията на Киевводоканал в столицата трябва да бъдат снабдени с независими източници на енергия.



„Първото нещо, което трябва да се направи, е да се осигурят независими източници на енергия на критично важните инфраструктурни обекти, особено Киевводоканал. Това е задача номер нула“, отбеляза експертът.



На 3 април президентът Володимир Зеленски, като се позовава на разузнавателни данни, предупреди за заплахата от руски удари по мостове, язовири, водноелектрически централи и помпени станции.

На 14 април руснаците нанесоха шест удара с бойни глави срещу язовирната стена на язовир "Печенег". Според 16-ти армейски корпус обаче, врагът не уцелва.

Това не е първата вражеска атака срещу язовира по време на пълномащабното нашествие. По-конкретно, на 7 декември 2025 г. движението по пътя на язовир „Печенег“ беше спряно след руска атака.