Нова цел на руските удари в Украйна – водоснабдяването на селищата

Водоснабдителната система ще бъде новата цел на руските атаки срещу инфраструктурата. Врагът разбира, че без вода големите градове ще се изправят пред катастрофални последици, заяви енергийният експерт Генадий Рябцев в предаването „Новости на живо“.
 

Той припомни, че украинският президент Володимир Зеленски е предупредил за възможни вражески атаки срещу водоснабдителни съоръжения. В този контекст Рябцев спомена удара на Русия от 14 април по язовирната стена на Печенежкия язовир. Според него руското командване действа умишлено и насочва атаките към най-критичните точки за животоподдържане.

 

Рябцев добави, че предвид риска от по-нататъшни руски удари, съоръженията на Киевводоканал в столицата трябва да бъдат снабдени с независими източници на енергия.


„Първото нещо, което трябва да се направи, е да се осигурят независими източници на енергия на критично важните инфраструктурни обекти, особено Киевводоканал. Това е задача номер нула“, отбеляза експертът.


На 3 април президентът Володимир Зеленски, като се позовава на разузнавателни данни, предупреди за заплахата от руски удари по мостове, язовири, водноелектрически централи и помпени станции.

 

На 14 април руснаците нанесоха шест удара с бойни глави срещу язовирната стена на язовир "Печенег". Според 16-ти армейски корпус обаче, врагът не уцелва.

 

Това не е първата вражеска атака срещу язовира по време на пълномащабното нашествие. По-конкретно, на 7 декември 2025 г. движението по пътя на язовир „Печенег“ беше спряно след руска атака.

