Засегнатите населени места са: Злато поле, Голямо Асеново, Малко Асеново, Бряст, Странско, Здравец, Длъгнево, Долно Белево и Радиево.

Лабораторните изследвания показват, че индикативната доза е достигнала стойност от 0,150±0,012 mSv, при максимално допустима параметрична стойност от 0,1 mSv. Това несъответствие нарушава изискванията на Наредба №9 за качеството на водата.

Връчено е официално предписание на „ВиК“ Хасково за ограничаване на употребата на водата от водопроводната мрежа.

Забранено е пиенето на вода и приготвяне на храна.



Разрешена е единствено за хигиенни цели (къпане и чистене).



Считано от 20 април, водоснабдителното дружество е длъжно да осигури и достави вода за питейни нужди на засегнатото население чрез цистерни (водоноски). Те трябва да отговарят на всички изисквания за съхранение на питейна вода.

Ограниченията остават в сила до пълното отстраняване на несъответствията и възстановяване на качеството на водата.