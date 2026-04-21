Вторник, 21 Април 2026, 16:56
Високи радиологични показатели: Забраниха питейната вода в девет села в Димитровградско

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Община Димитровград обяви ограничение в ползването на питейната вода за девет села в региона, след като РЗИ-Хасково установи отклонения в радиологичните показатели. Проблемът е локализиран в Златополската водоснабдителна система.
 

Засегнатите населени места са: Злато поле, Голямо Асеново, Малко Асеново, Бряст, Странско, Здравец, Длъгнево, Долно Белево и Радиево.

 

Лабораторните изследвания показват, че индикативната доза е достигнала стойност от 0,150±0,012 mSv, при максимално допустима параметрична стойност от 0,1 mSv. Това несъответствие нарушава изискванията на Наредба №9 за качеството на водата.

 

Връчено е официално предписание на „ВиК“ Хасково за ограничаване на употребата на водата от водопроводната мрежа.

 

Забранено е пиенето на вода и приготвяне на храна.


Разрешена е единствено за хигиенни цели (къпане и чистене).


Считано от 20 април, водоснабдителното дружество е длъжно да осигури и достави вода за питейни нужди на засегнатото население чрез цистерни (водоноски). Те трябва да отговарят на всички изисквания за съхранение на питейна вода.

 

Ограниченията остават в сила до пълното отстраняване на несъответствията и възстановяване на качеството на водата.

