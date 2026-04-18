Очаква се поскъпване от 6,5% в туристическия сектор

Очаква се поскъпване от 6,5% в туристическия сектор
Редактор: Красен Бучков
Какви са ефектите от войната в Близкия изток върху туризма? Нужни ли са държавни мерки за ограничаване на щетите от кризата и може ли летният сезон да бъде по-успешен за хотелиерите по родното Черноморие? Очаква се поскъпване от около 6,5-7% заради конкуренцията, прогнозира проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма.
 

Въпреки по-високите цени на храните около Великден, българите не са се отказали от пътуванията. Според проф. Драганов ключовият фактор е предварителното планиране. „Повечето от хората, които планират своите почивки, са ги планирали още миналата година“, посочи той по Евронюз.

 

По думите му много семейства резервират същите места година напред, особено когато става дума за предпочитани дестинации и фиксирани отпуски.

 

Геополитическото напрежение в Близкия изток оказва влияние върху туристическия сектор, но ефектите са нееднородни. „Навсякъде е различно“, подчерта Драганов и даде примери с ръстове на записванията в Италия, Испания и Мароко за сметка на отлив от други региони. България също остава в положителната зона с около 3% увеличение на записванията.

 

На фона на несигурността при горивата и полетите, експертът отбеляза, че в момента пазарът предлага изгодни условия за пътуване.

 

Ние произвеждаме повече бензин, керосин, дизел, отколкото консумираме в страната. България не е застрашена по начина, по който могат да бъдат застрашени други страни.

 

По думите му когато плащането е направено сега, цената не може да се промени впоследствие, което дава сигурност на потребителите въпреки динамичната среда.


Въпреки това конкуренцията остава силна, а България продължава да бъде основната дестинация за българските туристи. Данните сочат над 26 милиона вътрешни пътувания годишно, като културният туризъм се откроява като водещ сегмент. „Голямата част е културен туризъм“, подчерта експертът, обяснявайки ръста на посещенията извън традиционния летен сезон.

 

Ние очакваме над 26 милиона пътувания на българи тази година в България и малко над 9 милиона и половина българи, които излизат в чужбина. Хората пътуват по няколко пъти, като в България, примерно, пътуват средно близо по 6 пъти годишно.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Николай Младенов: Преговорите за Газа навлизат в решителна фаза 2| 618 | Николай Младенов: Преговорите за Газа навлизат в решителна фаза Хиляди на протест в Загреб за по-високи заплати и пенсии 1| 1044 | Хиляди на протест в Загреб за по-високи заплати и пенсии

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? 35| 9940 | Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност?
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 13| 6342 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент 10| 5469 | Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент
Кремъл с огромни загуби: Русия надплатила 130 милиарда долара заради санкциите 4| 4636 | Кремъл с огромни загуби: Русия надплатила 130 милиарда долара заради санкциите
Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа 11| 4410 | Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа
Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини 7| 4128 | Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини
Хората с глас за малките партии не са статистика 32| 4111 | Хората с глас за малките партии не са статистика
Руски войници масово се обръщат към вещици за спасение от войната 16| 3519 | Руски войници масово се обръщат към вещици за спасение от войната
