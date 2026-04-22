ЕС одобри предварително заема от 90 милиарда евро за Киев
Постоянните представители на страните членки одобриха заема за Украйна в размер на 90 милиарда евро и 20-ия санкционен пакет срещу Русия, съобщиха от председателството на ЕС.
Предстои решенията да преминат през писмена процедура, което ще означава, че са приети окончателно. Крайният срок за това е утре следобед.
Вчера върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас каза, че въпросът със заема може да се реши до 24 часа. Това стана малко след изтеклите съобщения, че „Укртранснафта“ е информирала унгарската компания МОЛ за получаването на суров нефт от Беларус по петролопровода „Дружба“.
