Средствата са предназначени за доплащане към кандидати, предоставили нощувки в най-критичния период от началото на конфликта – между 24 февруари и 31 май 2022 г. Плащането става факт след преразглеждане на проектните предложения съгласно Списък № 34, който е неразделна част от решението на правителството.

Освен преките плащания за хуманитарна помощ, Министерският съвет одобри и целево финансиране за Министерството на туризма за 2026 г. Тези средства ще обезпечат административното обслужване и логистиката по програмата, която продължава да подпомага украинските граждани на територията на страната.

Сумата от близо 3 милиона евро с ДДС ще бъде разпределена между одобрените бази за настаняване и организации, които са отворили вратите си за бежанците в първите месеци на военните действия.