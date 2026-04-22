При чревната форма симптомите включват гадене, повръщане, силни коремни болки и кървава диария. Заболяването може да се развие и при контакт с кожата – тогава се появяват характерни рани. При вдишване на заразени частици се засяга дихателната система, което е най-тежката форма.

От здравното министерство подчертават, че рискът за населението остава нисък, ако се спазват основни хигиенни и хранителни правила. Препоръчва се да не се консумира месо и мляко от нерегламентирани източници, както и храната да бъде добре термично обработена.

Във връзка с огнището в село Черногор, Регионалната здравна инспекция в Силистра извършва проследяване на хора, които са били в контакт със заразени животни или са консумирали съмнителни продукти. До момента са установени 24 такива лица. Те са насочени към личните си лекари за превантивно лечение с антибиотици и са под медицинско наблюдение.

Здравните власти призовават хората при поява на симптоми след консумация на месо с неясен произход незабавно да потърсят лекарска помощ и да информират за възможен риск от антракс, тъй като навременното лечение е от ключово значение.