Няма случаи на антракс при хора у нас, следят контактни лица в Силистренско

Здравните власти съобщиха, че към момента в България няма потвърдени случаи на антракс при хора, въпреки установеното огнище при животни в Силистренско. Антраксът е бактериално заболяване, което може да протече в различни форми в зависимост от начина на заразяване. Най-често инфекцията възниква при контакт със заразени животни или при консумация на месо с неясен произход.
 

При чревната форма симптомите включват гадене, повръщане, силни коремни болки и кървава диария. Заболяването може да се развие и при контакт с кожата – тогава се появяват характерни рани. При вдишване на заразени частици се засяга дихателната система, което е най-тежката форма.

 

От здравното министерство подчертават, че рискът за населението остава нисък, ако се спазват основни хигиенни и хранителни правила. Препоръчва се да не се консумира месо и мляко от нерегламентирани източници, както и храната да бъде добре термично обработена.

 

Във връзка с огнището в село Черногор, Регионалната здравна инспекция в Силистра извършва проследяване на хора, които са били в контакт със заразени животни или са консумирали съмнителни продукти. До момента са установени 24 такива лица. Те са насочени към личните си лекари за превантивно лечение с антибиотици и са под медицинско наблюдение.

 

Здравните власти призовават хората при поява на симптоми след консумация на месо с неясен произход незабавно да потърсят лекарска помощ и да информират за възможен риск от антракс, тъй като навременното лечение е от ключово значение.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Зеленски: Деблокирането на заема от 90 млрд. евро е правилен сигнал за Украйна 0| 29 | Зеленски: Деблокирането на заема от 90 млрд. евро е правилен сигнал за Украйна Нови документи по случая „Епстийн“: Съмнения за ненаказани влиятелни фигури 0| 318 | Нови документи по случая „Епстийн“: Съмнения за ненаказани влиятелни фигури „Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в накои части на столицата 0| 350 | „Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в накои части на столицата Повече от 2100 украински деца, отвлечени от Русия, са върнати в Украйна 0| 314 | Повече от 2100 украински деца, отвлечени от Русия, са върнати в Украйна

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 24| 15179 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток?
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 10334 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България 15| 9037 | От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 23| 8073 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 49| 7902 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 52| 7048 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите? 51| 6666 | Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите?
150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея 2| 6194 | 150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея
