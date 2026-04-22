Повече от 2100 украински деца, отвлечени от Русия, са върнати в Украйна

Редактор: Ивайло Александров
От стартирането на украинската инициатива „Да си върнем децата“ през 2023 г. са върнати повече от 2100 украински деца, отвлечени от Русия. От началото на тази година са върнати 150 деца, предаде Ukrinform.
 

Президентът на Украйна Володимир Зеленски направи изявление в Telegram след доклад за работата на инициативата от представителите на екипа на „Да си върнем децата“ Александър Бевз и Максим Максимов.

 

Според Зеленски, в обсъждането е било специално разгледано оказването на подкрепа за усилията на страната в рамките на международни организации.  „Наскоро, за първи път на ниво ООН, депортирането и принудителното прехвърляне на нашите деца беше класифицирано като престъпление срещу човечеството. Това е много важно и тази работа трябва да продължи.“

 

Президентът съобщи, че се подготвя среща на министерско равнище на Международната коалиция за връщане на украинските деца, насрочена за 11 май в Брюксел. „Разчитаме на активно участие, конкретни решения и ефективна подкрепа от партньорите ни.“

 

Европейската полицейска агенция (Европол) е предоставила на украинските власти информация относно насилствено изселените украински деца.

