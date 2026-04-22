Президентът на Украйна Володимир Зеленски направи изявление в Telegram след доклад за работата на инициативата от представителите на екипа на „Да си върнем децата“ Александър Бевз и Максим Максимов.

Според Зеленски, в обсъждането е било специално разгледано оказването на подкрепа за усилията на страната в рамките на международни организации. „Наскоро, за първи път на ниво ООН, депортирането и принудителното прехвърляне на нашите деца беше класифицирано като престъпление срещу човечеството. Това е много важно и тази работа трябва да продължи.“

Президентът съобщи, че се подготвя среща на министерско равнище на Международната коалиция за връщане на украинските деца, насрочена за 11 май в Брюксел. „Разчитаме на активно участие, конкретни решения и ефективна подкрепа от партньорите ни.“

Европейската полицейска агенция (Европол) е предоставила на украинските власти информация относно насилствено изселените украински деца.