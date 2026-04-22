Реклама / Ads
Сряда, 22 Април 2026, 17:52
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 550 | НОВИНИ

Книгите загиват в Националната библиотека, спират течове с кошчета и саксии

Проблемите в Националната библиотека започват още преди 2016 г., когато служителите алармираха за необходимостта от спешен ремонт на покрива. Въпреки усилията, течовете продължават да застрашават ценните книги.
 

Сградата на Националната библиотека в София е в окаяно състояние години наред. Тя е знакова за столицата, проектирана от архитектите Иван Васильов и Димитър Цолов. Фасадата е дело на украинския скулптор Михайло Парашчук, предаде БГНЕС:

 

Проблемите започват отдавна, още отпреди 2016 г., когато служителите на библиотеката алармираха за необходимостта от спешен ремонт на покрива. Тогава след поредния дъжд най-много пострадаха хранилищата с музикалните и периодичните издания. Книгите започнали да мухлясват и гният.

 

През 2019 г. започна и така мечтаният ремонт на покривното пространство. А от строежа на сградата през 50-те години на миналия век, до 2019 г. основен ремонт не е бил правен никога. Ремонтът включваше подмяна на всички настилки, подмяна на оберлихтите, компрометираните корнизи, които през 2018 г. създадоха сериозни проблеми с откъртването на части от тях. От фирмата-изпълнител тогава гарантираха, че ремонтът ще издържи десетилетия. Стойността му през 2019 г. беше 788 000 лева. През 2020 г. с нова поръчка започна ремонт на фасадите откъм вътрешния двор за 1.6 млн. лв. без ДДС.

 

Дойде и 2026 г. и отново течове и разрушения в сградата на Националната библиотека. Служителите слагат саксиите от цветята и кошчета, за да спрат течовете. Проблемът е сериозен, книгите загиват, а от библиотеката многократно са информирали Министерството на културата, което ги подкрепя, но към момента няма решение, пише още БГНЕС.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 