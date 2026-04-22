ЕС одобри заем от 90 милиарда евро за Украйна и 20-ия пакет от санкции срещу Русия

Посланиците на ЕС одобриха заем от 90 милиарда евро за Украйна и нов пакет санкции срещу Русия, потвърди кипърското председателство.
 

„Документите сега ще преминат през писмена процедура за окончателно одобрение от Съвета“, заяви представител на кипърското председателство.


Очаква се писмената процедура да приключи утре, 23 април следобед – точно когато е планирана срещата на лидерите на ЕС в Кипър.


Унгарският премиер Виктор Орбан наложи вето на безлихвения заем от 90 милиарда евро от Европейския съюз, отпуснат на Киев поради спирането на нефтопровода „Дружба“. Петер Мадяр, който ще замени Орбан като премиер след изборната му победа, смята, че Орбан ще отмени ветото, след като доставките на петрол за Унгария бъдат възобновени.

 

Украинският президент Володимир Зеленски обяви вчера възобновяването на работата на нефтопровода „Дружба“ и изрази надежда, че основната пречка за отпускането на заем от 90 милиарда евро на Украйна от Европейския съюз вече ще бъде премахната.

 

На 21 април върховният представител на ЕС Кая Калас обяви, че Европейският съюз най-накрая трябва да одобри заем от 90 милиарда евро за Украйна за периода 2026-2027 г. в рамките на следващите 24 часа.

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Нови документи по случая „Епстийн“: Съмнения за ненаказани влиятелни фигури 0| 333 | Нови документи по случая „Епстийн“: Съмнения за ненаказани влиятелни фигури „Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в накои части на столицата 0| 350 | „Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в накои части на столицата Повече от 2100 украински деца, отвлечени от Русия, са върнати в Украйна 0| 314 | Повече от 2100 украински деца, отвлечени от Русия, са върнати в Украйна Няма случаи на антракс при хора у нас, следят контактни лица в Силистренско 0| 299 | Няма случаи на антракс при хора у нас, следят контактни лица в Силистренско

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 24| 15179 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток?
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 10334 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България 15| 9037 | От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 23| 8073 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 49| 7902 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 52| 7048 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите? 51| 6666 | Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите?
150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея 2| 6194 | 150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея
