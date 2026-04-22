Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха криминалния очерк „Професия ченге“

Редактор: Ивайло Александров
В книгата си журналистът Огнян Стефанов и полицаят Валентин Цоновски дават на читателите поглед над разследванията и разплитането на едни от знаковите криминални случаи в новата българска история. Рядко пред българската общественост се появяват толкова задълбочени разкази и то от кухнята на случаи, разтърсили страната със своята бруталност.
 

Вечерта на 22 април разследващият журналист Огнян Стефанов и полицаят Валентин Цоновски (както присъстващите разбраха, „няма бивш полицай“) представиха своя изчерпателен и задълбочен анализ над емблематични случаи от криминалния свят, събрани под заглавието „Професия Ченге“.


Както Огнян Стефанов отбеляза: „В тази книга ролята на журналиста е поддържаща. Главната роля е на Валентин Цоновски и неговите колеги“. В „Професия ченге“ са „описани едни от малкото случаи, ако не единствените, които правят изключение при разкриването на престъпления в новата ни история“.


Стефанов не пропусна да благодари на Цоновски и неговите колеги за тяхната работа и отдаденост. „Това са хора с изключителна лоялност към обществото“, отбеляза авторът. Той подчерта немного известния факт, че служителите на реда от описаните случаи помагат на свидетелите от тях в продължение на години – нещо, което не се прави от държавата. „Тази книга е за хора, които не се отказват“, каза той.


Валентин Цоновски, пестелив на думи, приписа заслугите за успешното разплитане на случаите на екипната работа. „За да има резултат, трябва да има желание, лоялност и професионализъм“, отбеляза полицаят.


Той не пропусна да отбележи, че нещата са в ръцете на полицията само в основния етап на установяване на пресътпленията. „МВР разкрива престъпленията, а прокуратурата ги доказва. Ако няма диалог между двете институции, няма да има резултат“.


Книгата разкрива и натиска, под който се налага да работят разследващите полицаи – „нещо, което често остава незабелязано от обществото“, каза Цоновски. „Когато работиш срещу организирани престъпни групи, ти създаваш проблеми за доста опасни хора. И те, в отговор, създават проблеми за теб и близките ти. Това няма как да не рефлектира върху нас и семействата ни, но е и пътят, който сме избрали“.


Двамата дадоха и примери с емблематични убийства и атентати, които остават неразкрити.

 

 

На представянето на книгата присъстваха както колеги на двамата автори, така и публични личности като бившия вътрешен министър Веселин Вучков, журналистката Ани Заркова и Джорджо Марков – най-младата жертва на „Наглите“ – още дете, когато е похитен от престъпната група.

 

„Професия ченге“ е на пазара от издателство “Enthusiast”.

 

