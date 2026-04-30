Четвъртък, 30 Април 2026, 19:45
Първо свиване на икономиката от три години: Кремъл призна за криза

Източник: БГНЕС
Русия отчита първо свиване на икономиката си от три години насам, като властите в Москва вече подготвят мерки за възстановяване на растежа, съобщава Reuters, позовавайки се на новопубликувани предварителни макроикономически данни. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определя развитието като „очаквано охлаждане“ на икономиката и уверява, че президентът Владимир Путин и правителството работят върху решения за обръщане на негативната тенденция.
 

По данни на руското министерство на икономиката брутният вътрешен продукт се е свил с около 0,3% през първото тримесечие на годината – резултат, който е по-слаб от очакванията на част от анализаторите. Това се случва след няколко години на растеж, включително увеличение от 4,1% през 2023 г. и 4,9% през 2024 г., последвани от забавяне до около 1% през 2025 г.

 

Руската икономика, оценявана на около 3 трилиона долара, успява да избегне по-дълбока криза въпреки тежките западни санкции, наложени след началото на войната в Украйна. През 2022 г. страната отчете спад от 1,4%, но впоследствие се върна към растеж.

 

Според Централната банка на Русия текущото свиване е резултат предимно на временни фактори, включително увеличението на ДДС в началото на годината и неблагоприятни метеорологични условия, които са забавили строителния сектор. Други представители на властта и бизнеса посочват допълнителни структурни проблеми като недостиг на работна ръка, бавно внедряване на нови технологии и засилване на рублата, което оказва натиск върху износа.

 

В същото време управителят на руската централна банка Елвира Набиулина призова за по-голяма прозрачност и „честност“ при представянето на икономическите данни на фона на съмнения за евентуални манипулации, изразявани от западни разузнавателни служби.

 

От Кремъл от своя страна категорично заявяват, че имат пълно доверие в официалната статистика и отхвърлят подобни твърдения.

Мъск: „AI може да ни унищожи всички“ 0| 311 | Мъск: „AI може да ни унищожи всички“ Сбогом на визионера: Крейг Вентър и светът, който той пренаписа 1| 449 | Сбогом на визионера: Крейг Вентър и светът, който той пренаписа За първи път! Куче-водач в парламента 1| 476 | За първи път! Куче-водач в парламента 7,7% нагоре: Печалбите на банките продължават да растат 0| 453 | 7,7% нагоре: Печалбите на банките продължават да растат

ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент 16| 12859 | ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент
Руски генерал атакува Путин: Специалната военна операция стана война на изтощение 15| 8813 | Руски генерал атакува Путин: Специалната военна операция стана война на изтощение
Равносметката на ЦИК: По-малко грешки в протоколите, но техническите „мистерии“ остават 6| 8789 | Равносметката на ЦИК: По-малко грешки в протоколите, но техническите „мистерии“ остават
Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед 0| 5532 | Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед
Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп 15| 5394 | Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп
България е в Топ 4 по ръст на цените на горивата в ЕС. Какво се случва в Германия и Франция 4| 5136 | България е в Топ 4 по ръст на цените на горивата в ЕС. Какво се случва в Германия и Франция
Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 7| 4718 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството
Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп 8| 3893 | Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп
