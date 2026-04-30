По данни на руското министерство на икономиката брутният вътрешен продукт се е свил с около 0,3% през първото тримесечие на годината – резултат, който е по-слаб от очакванията на част от анализаторите. Това се случва след няколко години на растеж, включително увеличение от 4,1% през 2023 г. и 4,9% през 2024 г., последвани от забавяне до около 1% през 2025 г.

Руската икономика, оценявана на около 3 трилиона долара, успява да избегне по-дълбока криза въпреки тежките западни санкции, наложени след началото на войната в Украйна. През 2022 г. страната отчете спад от 1,4%, но впоследствие се върна към растеж.

Според Централната банка на Русия текущото свиване е резултат предимно на временни фактори, включително увеличението на ДДС в началото на годината и неблагоприятни метеорологични условия, които са забавили строителния сектор. Други представители на властта и бизнеса посочват допълнителни структурни проблеми като недостиг на работна ръка, бавно внедряване на нови технологии и засилване на рублата, което оказва натиск върху износа.

В същото време управителят на руската централна банка Елвира Набиулина призова за по-голяма прозрачност и „честност“ при представянето на икономическите данни на фона на съмнения за евентуални манипулации, изразявани от западни разузнавателни служби.

От Кремъл от своя страна категорично заявяват, че имат пълно доверие в официалната статистика и отхвърлят подобни твърдения.