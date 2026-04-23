Според източници той е аргументирал идеята с успехите на Италия, която има четири световни титли и според него заслужава място на шампионата.

Инициативата е част от опит за подобряване на отношенията между Тръмп и италианския премиер Джорджа Мелони, които се влошиха след критики на американския президент към папа Лъв XIV във връзка с войната с Иран.

Междувременно Иран обяви, че е готов да участва в турнира и няма намерение да се отказва. Страната вече си е осигурила класиране, докато Италия пропусна да се класира след загуба в плейоф срещу Босна и Херцеговина – резултат, който предизвика сериозно недоволство в страната и доведе до оставката на ръководителя на италианската футболна федерация.

Самият Замполи потвърждава предложението с думите: „Предложих на Тръмп и Инфантино Италия да замени Иран. Като италианец би било мечта да видя „адзурите“ на световно първенство, организирано в САЩ. С четири титли те имат необходимия престиж“.

По-рано тази година Иран беше заявил, че може да се откаже от участие заради опасения за сигурността след военни удари от страна на САЩ и Израел. Обсъждана е била и възможността мачовете на отбора да се играят в Канада или Мексико, но ФИФА е отхвърлила тази идея.

От своя страна Тръмп заяви, че иранските футболисти са „добре дошли“ в САЩ, но същевременно намекна, че присъствието им може да бъде проблематично от гледна точка на сигурността.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино обаче подчерта, че Иран ще участва: „Иранският отбор със сигурност ще дойде. Надяваме се дотогава ситуацията да бъде мирна. Те са се класирали и искат да играят – и трябва да играят“.

От Държавния департамент на САЩ посочват, че администрацията работи за успешното провеждане на турнира, като същевременно спазва всички изисквания за сигурност и визов контрол.

Иран се класира като един от представителите на Азия, докато Италия пропуска за трето поредно световно първенство, въпреки че заема 12-о място в световната ранглиста – най-високото сред некласиралите се отбори.

Според правилата на ФИФА организацията има право сама да реши как да процедира, ако даден отбор се откаже, включително да го замени с друг. Подобен прецедент имаше и при клубния Мондиал, когато Интер Маями получи място, което позволи участието на Лионел Меси.

На този фон политическото напрежение между Вашингтон и Рим остава. Въпреки че Мелони доскоро беше сред най-близките съюзници на Тръмп в Европа, отношенията им се влошиха след нейна критика към негово изказване за папата. Допълнително напрежение възникна и заради отказа на Италия да позволи използването на военна база в Сицилия за операции, свързани с Иран.

Вътрешнополитическият натиск върху Мелони също расте, тъй като част от италианското общество се противопоставя на конфликта, който води до повишаване на цените и засилва недоверието към американската политика.