Политика и спорт: Белият дом иска Италия да замести Иран на Мондиал 2026

Източник: БГНЕС
Високопоставен пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп е предложил на ФИФА Иран да бъде заменен от Италия на предстоящото Световно първенство по футбол. Тази идея поставя началото на чувствителна дипломатическа инициатива със сериозен политически заряд, пише Financial Times. Американският специален пратеник Паоло Замполи е отправил предложението към президента на ФИФА Джани Инфантино и към самия Тръмп в качеството му на лидер на една от държавите домакини на турнира.
 

Според източници той е аргументирал идеята с успехите на Италия, която има четири световни титли и според него заслужава място на шампионата.

 

Инициативата е част от опит за подобряване на отношенията между Тръмп и италианския премиер Джорджа Мелони, които се влошиха след критики на американския президент към папа Лъв XIV във връзка с войната с Иран.

 

Междувременно Иран обяви, че е готов да участва в турнира и няма намерение да се отказва. Страната вече си е осигурила класиране, докато Италия пропусна да се класира след загуба в плейоф срещу Босна и Херцеговина – резултат, който предизвика сериозно недоволство в страната и доведе до оставката на ръководителя на италианската футболна федерация.

 

Самият Замполи потвърждава предложението с думите: „Предложих на Тръмп и Инфантино Италия да замени Иран. Като италианец би било мечта да видя „адзурите“ на световно първенство, организирано в САЩ. С четири титли те имат необходимия престиж“.

 

По-рано тази година Иран беше заявил, че може да се откаже от участие заради опасения за сигурността след военни удари от страна на САЩ и Израел. Обсъждана е била и възможността мачовете на отбора да се играят в Канада или Мексико, но ФИФА е отхвърлила тази идея.

 

От своя страна Тръмп заяви, че иранските футболисти са „добре дошли“ в САЩ, но същевременно намекна, че присъствието им може да бъде проблематично от гледна точка на сигурността.

 

Президентът на ФИФА Джани Инфантино обаче подчерта, че Иран ще участва: „Иранският отбор със сигурност ще дойде. Надяваме се дотогава ситуацията да бъде мирна. Те са се класирали и искат да играят – и трябва да играят“.

 

От Държавния департамент на САЩ посочват, че администрацията работи за успешното провеждане на турнира, като същевременно спазва всички изисквания за сигурност и визов контрол.

 

Иран се класира като един от представителите на Азия, докато Италия пропуска за трето поредно световно първенство, въпреки че заема 12-о място в световната ранглиста – най-високото сред некласиралите се отбори.

 

Според правилата на ФИФА организацията има право сама да реши как да процедира, ако даден отбор се откаже, включително да го замени с друг. Подобен прецедент имаше и при клубния Мондиал, когато Интер Маями получи място, което позволи участието на Лионел Меси.

 

На този фон политическото напрежение между Вашингтон и Рим остава. Въпреки че Мелони доскоро беше сред най-близките съюзници на Тръмп в Европа, отношенията им се влошиха след нейна критика към негово изказване за папата. Допълнително напрежение възникна и заради отказа на Италия да позволи използването на военна база в Сицилия за операции, свързани с Иран.

 

Вътрешнополитическият натиск върху Мелони също расте, тъй като част от италианското общество се противопоставя на конфликта, който води до повишаване на цените и засилва недоверието към американската политика.

