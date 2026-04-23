Реклама / Ads
Четвъртък, 23 Април 2026, 12:53
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 582 | НОВИНИ

Водната криза в България: От единствената чешма в Габровци тече вода с фекални бактерии

Редактор: Frognews
Проблемът с водата в България отдавна не е абстрактна тема. Той има конкретни лица, конкретни места и конкретни рискове. Един от тях е във великотърновското село Габровци, където единственият водоизточник се оказва замърсен с фекални бактерии.
 

При проверка на Регионалната здравна инспекция във Велико Търново е установено, че водата от централната чешма в селото не е годна за пиене. Пробите показват завишени стойности на ентерококи – ясен индикатор за фекално замърсяване. Това означава повишен риск от стомашно-чревни инфекции и други здравословни проблеми.

 

Случаят обаче не е изненада за местните. Хората в Габровци от години са се отказали да използват водата за пиене. Те пътуват до близкия град Килифарево, за да си набавят безопасна вода. За битови нужди разчитат на кладенци, които също не са гаранция за качество.

 

Причината за проблема е системна. В селото няма изградена водопреносна мрежа. Единственият източник е каптаж, който трудно се поддържа, особено през пролетта, когато обилните валежи водят до прииждане на замърсени води. Контролът върху обеззаразяването става почти невъзможен.

 

От местната власт признават, че почистването на съоръжението се извършва сезонно и не може да компенсира липсата на инфраструктура. От здравните власти допълват, че източникът е ясно обозначен като опасен, но отговорността за ползването му остава и лична.

 

Този случай е симптом на по-широк проблем. Водната криза в България не се изразява само в недостиг, а и в компрометирано качество. В десетки малки населени места липсва достъп до безопасна питейна вода. Инфраструктурата е остаряла или изобщо не съществува, а инвестициите се отлагат с години.

 

Решението в Габровци е ясно, но трудно постижимо – изграждане на водопровод и подмяна на мрежата. За момента обаче средствата липсват. Така едно българско село остава в ситуация, която напомня, че водната криза не е бъдеща заплаха, а настояща реалност.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 