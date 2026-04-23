Четвъртък, 23 Април 2026, 12:52
НОВИНИ

Студеният април вдига цената на газа: „Булгаргаз“ поиска 5% поскъпване за май

Източник: БГНЕС
Общественият доставчик „Булгаргаз“ официално потвърди предложението си за нова цена на синьото гориво за следващия месец. На открито заседание в КЕВР беше разгледана сумата от 35,98 евро за мегаватчас (MWh) – повишение от близо 5% спрямо априлските нива (34,27 евро/MWh).
 

Защо цената расте през пролетта?

 

Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов обясни, че основната причина е необичайно студеното време. Въпреки че календарно отоплителният сезон трябваше да е приключил, дружества като „Топлофикация София“ продължават да работят с повишени заявки. „Очаквахме по-топло време, но потреблението надвишава годишните прогнози“, посочи Синабов.

 

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски също отбеляза, че тази година „времето не е с нас“, а геополитическата обстановка допълнително нагнетява напрежението. Въпреки това регулаторът припомни, че цените през изминалия отоплителен сезон са били с около 20% по-ниски спрямо предходната година.

 

Какво предстои?

 

Оттук нататък цената ще зависи от пазарната конюнктура и заявките на бизнеса за производство на електроенергия. Относно прогнозите за юни, от „Булгаргаз“ остават предпазливи – всичко зависи от международната ситуация и наличностите, които ще останат след края на удълженото потребление през май.

КЕВР ще обяви окончателното си решение на закрито заседание на 30 април.

