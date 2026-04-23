Проектът, известен като Южната интерконекторна връзка, трябва да свърже Босна с терминал за втечнен газ в Хърватия. Това ще позволи на страната да получава доставки от САЩ и други източници, вместо да разчита изцяло на Русия. В контекста на войната в Украйна и европейската политика за отказ от руски газ до 2028 г., проектът има стратегическо значение, пише The Guardian.

Проблемът обаче е в това кой ще го строи. Босненските власти под натиск от американски представители се готвят да дадат договора директно на компанията AAFS Infrastructure and Energy – без обществена поръчка. Фирмата е почти непозната, създадена е едва през 2025 г. и няма доказан опит в големи инфраструктурни проекти.

Въпреки това тя е свързана с ключови фигури около Тръмп. Лицето на компанията е адвокатът Джеси Бинал, който го защитаваше след изборите през 2020 г., както и Джо Флин – брат на бившия съветник по националната сигурност.

Това предизвиква тревога в Брюксел. Представителят на ЕС в Сараево Луиджи Сорека изпраща официално предупреждение, че подобен ход нарушава европейските правила. Според него законите около проекта трябва да бъдат съгласувани с ЕС, особено предвид кандидатурата на Босна за членство.

Европейските институции се опасяват от опасен прецедент – ключова инфраструктура да бъде възлагана без прозрачна процедура и под политически натиск. Освен това има риск контролът върху стратегически енергиен проект да попадне в ръцете на компания, тясно свързана с политически интереси.

Ситуацията се усложнява и от вътрешната политика в Босна. Лидерът на босненските сърби Милорад Додик подкрепя проекта, а хора от орбитата на Тръмп вече са участвали в лобиране в негова полза.

Така един газопровод, който трябва да осигури енергийна сигурност, се превръща в част от по-голяма геополитическа игра – между ЕС, САЩ и влиянието на Русия в региона.