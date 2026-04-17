Президентът Тръмп: Ще вземем уран от Иран

Той спомена и за „ядрен прах“ и добави, че той ще бъде събран „много скоро“. Терминът на Тръмп се отнася до това, което той вижда като остатъци след бомбардировките на ядрените съоръжения на Иран от САЩ и Израел през миналия юни.

Президентът Тръмп преди това остро критикува НАТО, отхвърляйки предложението на съюзника за помощ в Ормузкия проток. В публикации в социалната мрежа Truth Social той заяви, че не се нуждае от помощ и нарече съюзниците „хартиени тигри“, като отбеляза, че те са „безполезни, когато е най-важно“.

Същевременно той очерта подробностите за предполагаемото споразумение с Иран, твърдейки, че Техеран се е ангажирал да не затваря повече Ормузкия проток, докато САЩ ще запазят контрола върху ядрените материали на Иран. Тръмп подчерта, че парите не са част от сделката, и благодари на регионални партньори като Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и Пакистан.

Той добави, че споразумението не се прилага за Ливан, но твърди, че САЩ ще се справят със ситуацията с Хизбула отделно и че на Израел е забранено да бомбардира страната допълнително.