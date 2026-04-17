Петък, 17 Април 2026, 20:56
Президентът Тръмп: Ще вземем уран от Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че САЩ ще работят с Иран, за да вземат обогатения му уран и да го върнат в Съединените щати, съобщава Reuters. „Ще го решим заедно. Ще се заемем с Иран бавно и лесно, ще слезем там и ще започнем да го разкопаваме с големи машини... Ще го върнем обратно в Съединените щати“, каза Тръмп по време на телефонно интервю.
 

Той спомена и за „ядрен прах“ и добави, че той ще бъде събран „много скоро“. Терминът на Тръмп се отнася до това, което той вижда като остатъци след бомбардировките на ядрените съоръжения на Иран от САЩ и Израел през миналия юни.

 

Президентът Тръмп преди това остро критикува НАТО, отхвърляйки предложението на съюзника за помощ в Ормузкия проток. В публикации в социалната мрежа Truth Social той заяви, че не се нуждае от помощ и нарече съюзниците „хартиени тигри“, като отбеляза, че те са „безполезни, когато е най-важно“.

 

Същевременно той очерта подробностите за предполагаемото споразумение с Иран, твърдейки, че Техеран се е ангажирал да не затваря повече Ормузкия проток, докато САЩ ще запазят контрола върху ядрените материали на Иран. Тръмп подчерта, че парите не са част от сделката, и благодари на регионални партньори като Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и Пакистан.

 

Той добави, че споразумението не се прилага за Ливан, но твърди, че САЩ ще се справят със ситуацията с Хизбула отделно и че на Израел е забранено да бомбардира страната допълнително.

