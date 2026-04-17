Ватман в София подслажда деня на пътниците с бонбони

Ватман в София подслажда деня на пътниците с бонбони
Ватманът Ивайло Цеков превръща пътуването в София в по-приятно преживяване, като раздава бонбони на пътниците, които си купуват билет в трамвая. Този жест цели да предизвика усмивки сред хората в градския транспорт. Цеков работи по линия номер 11 и вярва в силата на малките жестове.
 

Той поема идеята от свои колеги, които също практикуват подобни жестове в работата си.

 

Въпреки добрите намерения на водача, не всички пътници реагират позитивно на изненадата в трамвая. Някои граждани проявяват известно недоверие към безплатните сладкиши. Част от хората гледат с подозрение на жеста и дори връщат лакомствата обратно. Ватманът обяснява, че всеки човек има своите лични грижи и не винаги е разположен за усмивки.

 

Въпреки това, той запазва своето любезно отношение към всеки качил се в превозното средство.

 

Проучванията показват, че подобни прояви на алтруизъм не са изолиран случай в столичния транспорт. Подобна практика е документирана и при ватмани, обслужващи линия номер 15 в София. Там водачите често черпят своите редовни пътници по време на големи празници като Великден. Някои от тях дори се шегуват с пътниците. Те пишат телефонен номер на зъболекар върху гърба на билетите, като забавно предупреждение. Тези жестове често стават популярни в социалните мрежи чрез снимки на доволни граждани.

 

 

 

 

 

