Ватман в София подслажда деня на пътниците с бонбони

Той поема идеята от свои колеги, които също практикуват подобни жестове в работата си.

Въпреки добрите намерения на водача, не всички пътници реагират позитивно на изненадата в трамвая. Някои граждани проявяват известно недоверие към безплатните сладкиши. Част от хората гледат с подозрение на жеста и дори връщат лакомствата обратно. Ватманът обяснява, че всеки човек има своите лични грижи и не винаги е разположен за усмивки.

Въпреки това, той запазва своето любезно отношение към всеки качил се в превозното средство.

Проучванията показват, че подобни прояви на алтруизъм не са изолиран случай в столичния транспорт. Подобна практика е документирана и при ватмани, обслужващи линия номер 15 в София. Там водачите често черпят своите редовни пътници по време на големи празници като Великден. Някои от тях дори се шегуват с пътниците. Те пишат телефонен номер на зъболекар върху гърба на билетите, като забавно предупреждение. Тези жестове често стават популярни в социалните мрежи чрез снимки на доволни граждани.