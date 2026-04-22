Приходите на хотелите растат с 17%, ръстът идва от по-високи цени

Част от хотелите са преминали в по-висока категория, което води до по-скъпи услуги. В същото време търсенето се измества към по-висок клас настаняване. Паралелно с това секторът отчита увеличение на цените, включително на фона на подготовката за влизане в еврозоната.

Тези фактори обясняват защо приходите растат, без да има съществено разширяване на туристическия поток. На практика секторът генерира по-високи постъпления от сходен брой клиенти.

В последните години се наблюдават значителни инвестиции в обновяване на базата. Голяма част от хотелите са реновирани, а при някои обекти се извършват вътрешни преустройства, които позволяват позициониране в по-висок ценови сегмент.

Данните не показват отлив на чуждестранни туристи, а записванията за летния сезон се увеличават. Това подсказва, че към момента пазарът приема по-високите цени.

Въпреки това структурата на ръста остава ключова. Когато увеличението на приходите идва основно от цените, а не от по-голям обем туристи, устойчивостта на този модел зависи от това дали търсенето ще се запази и при по-високи нива на разходите.