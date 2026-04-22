Реклама / Ads
Сряда, 22 Април 2026, 17:53
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 999 | НОВИНИ

Приходите на хотелите растат с 17%, ръстът идва от по-високи цени

Приходите на българските хотели нарастват с около 17%, показват данни на НСИ. Ръстът обаче не се дължи на повече туристи или по-висока заетост, а основно на повишение на цените и промени в структурата на предлагането.
 

Част от хотелите са преминали в по-висока категория, което води до по-скъпи услуги. В същото време търсенето се измества към по-висок клас настаняване. Паралелно с това секторът отчита увеличение на цените, включително на фона на подготовката за влизане в еврозоната.

 

Тези фактори обясняват защо приходите растат, без да има съществено разширяване на туристическия поток. На практика секторът генерира по-високи постъпления от сходен брой клиенти.

 

В последните години се наблюдават значителни инвестиции в обновяване на базата. Голяма част от хотелите са реновирани, а при някои обекти се извършват вътрешни преустройства, които позволяват позициониране в по-висок ценови сегмент.

 

Данните не показват отлив на чуждестранни туристи, а записванията за летния сезон се увеличават. Това подсказва, че към момента пазарът приема по-високите цени.

 

Въпреки това структурата на ръста остава ключова. Когато увеличението на приходите идва основно от цените, а не от по-голям обем туристи, устойчивостта на този модел зависи от това дали търсенето ще се запази и при по-високи нива на разходите.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 