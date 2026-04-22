Еврокомисията предлага по-ниски данъци върху тока заради кризата с Иран

Еврокомисията предлага по-ниски данъци върху тока заради кризата с Иран
Европейската комисия обяви нов пакет от мерки за намаляване на енергийните разходи и ускоряване на прехода към чиста енергия на фона на кризата, предизвикана от конфликта с Иран. Основната идея е електроенергията да стане по-евтина спрямо изкопаемите горива чрез по-ниски данъци. Целта е едновременно да се облекчат сметките и да се насърчи отказът от автомобили и отоплителни системи, работещи с горива.
 

Комисията ще позволи и временна държавна помощ, с която страните членки да подкрепят домакинствата и бизнеса при високите цени. Подкрепата обаче трябва да бъде ограничена във времето и насочена към най-засегнатите.

 

За разлика от мерките след руската инвазия в Украйна, този път Брюксел не предлага данък върху свръхпечалбите на енергийните компании, нито таван на цените на газа.

 

Енергийният комисар Дан Йоргенсен заяви, че дългосрочната цел е Европа да произвежда собствена чиста енергия, вместо да разчита на внос на горива.







След кризата през 2022 г. ЕС ускори изграждането на вятърни и соларни мощности, но все още изостава в замяната на технологии, които използват петрол и газ. Зависимостта от външни доставки остава ключов проблем и прави блока уязвим при нови ценови шокове.

 

Комисията планира да въведе конкретни цели за електрификация и да предложи мерки за намаляване на разликата в цените между ток и изкопаеми горива. Това се смята за решаващо, за да се ускори преминаването към електромобили, термопомпи и други чисти технологии.

 

Сред другите предложения са:

- по-ниски такси и данъци върху електроенергията;
- стимули за гъвкаво потребление;
- подкрепа за уязвими групи и енергоемки индустрии;
- координирано запълване на газовите хранилища преди зимата;
- наблюдение върху пазара на горива, включително авиационно.

 

Планира се и насърчаване на т.нар. „социален лизинг“ – схеми, които да направят електромобилите и чистите технологии по-достъпни за домакинствата.

 

Експерти оценяват мерките като стъпка в правилната посока, но ги определят като недостатъчни. Според тях липсват по-силни инструменти, особено при облагането на печалбите на енергийните компании.

 

Очаква се законодателно предложение да бъде представено през май, но промените в данъчните правила ще изискват единодушна подкрепа от държавите членки – процес, който традиционно е труден.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Нови документи по случая „Епстийн“: Съмнения за ненаказани влиятелни фигури 0| 315 | Нови документи по случая „Епстийн“: Съмнения за ненаказани влиятелни фигури „Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в накои части на столицата 0| 251 | „Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в накои части на столицата Повече от 2100 украински деца, отвлечени от Русия, са върнати в Украйна 0| 303 | Повече от 2100 украински деца, отвлечени от Русия, са върнати в Украйна Няма случаи на антракс при хора у нас, следят контактни лица в Силистренско 0| 288 | Няма случаи на антракс при хора у нас, следят контактни лица в Силистренско

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток? 24| 15179 | Вълната на победата: Не бъркайте Радев с Костов. Запад или Изток?
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 10331 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България 15| 9037 | От „невиждана победа“ до „новата Унгария“: Европейските медии за изборите в България
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 23| 8073 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 49| 7902 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 52| 7048 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите? 51| 6666 | Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите?
150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея 2| 6194 | 150 години от Априлското въстание: Подготовката за една епопея
