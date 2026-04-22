Актуализират таксите за издаване на лични документи

Проектът е за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. Причините, които налагат приемането на подзаконовия нормативен акт, са свързани с изпълнението на Модела за централизирана персонализация на българските лични документи (БЛД), одобрен с решение на Министерския съвет от 2017 г. и последвалото реално изпълнение на централизираното персонализиране при издаването на новото поколение БЛД.

Планирано е от 27 април 2026 г. осигуряването на техническа възможност за централизирано персонализиране на 27 вида образци на БЛД от новото поколение в съответствие с действащото международно и национално право. Предлага се актуализиране на таксите, като се въвеждат нови такси за 4 документа, които до настоящия момент не са издавани и не е била предвидена държавна такса, сред тях - паспорт с 10-годишен срок на валидност и временната карта за самоличност. С проекта се постига съответствие на таксите с разходите на МВР за извършване на услугите, като сумите са предварително определени и предвидими; осъществява се развитие на БЛД, което отговаря на задължителните европейски и международни стандарти.

Промяната е в полза на потребителите, които няма да срещат затруднения при изчисляване размера на таксата при поискване на услугата, като се запазва и социално ориентираната политика за преференциални такси. Сред очакваните резултати е събирането на таксите да допринесе МВР да изпълни приходите към националния бюджет чрез заплащане на реалните разходи по извършване на услугите по издаване на БЛД.

Проектът на постановление не съдържа разпоредби, въвеждащи в българското законодателство норми на правото на Европейския съюз, поради което не е необходимо изготвяне на справка за съответствие с европейското право.

За приемането на проекта не са необходими допълнителни разходи и той не води до въздействие върху държавния бюджет.

От МВР съобщиха, че временно се преустановява електронната услуга за издаване на паспорт, тя няма да е достъпна от 17:00 часа на 22 април до 09:00 часа на 27 април.

Причината е предстоящото въвеждане на нов образец на паспорт.