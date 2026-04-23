Данните показват, че дефицитът е достигнал 3,1% – с 0,1 процентни пункта над установения праг, което оставя страната в т.нар. процедура при прекомерен дефицит – механизъм, чрез който Брюксел следи и ограничава държави с прекомерни разходи.

Новината идва и на фона на политически трудности за Мелони, след неуспеха ѝ на референдум за съдебната система миналия месец, който разклати позициите ѝ.

Италианският финансов министър Джанкарло Джорджети коментира ситуацията, като подчертава, че правилата трябва да се спазват: „Съдията отсъди дузпа – може да сте съгласни или не, но това са правилата на играта“.

Рим разчиташе да излезе от процедурата още през юни, когато Европейската комисия оценява бюджетната дисциплина на страните членки. Вместо това обаче Италия вероятно ще бъде принудена да ограничи разходите си именно в момент, когато Европа е изправена пред рязко поскъпване на енергоносителите и икономическите последици от конфликта в Иран. Макар Брюксел да допуска известна гъвкавост за подпомагане на домакинствата и бизнеса, засегнати от кризата, Европейската комисия засега отхвърля исканията на Италия за временно разхлабване на фискалните правила.

Допълнително усложнение идва от икономическите ефекти на конфликта в Близкия изток. Повишените цени на петрола вече принудиха Италия да понижи прогнозите си за икономически растеж, докато увеличените разходи за подкрепа на домакинствата вероятно ще задълбочат дефицита в следващите години. Това намалява шансовете страната скоро да излезе от процедурата при прекомерен дефицит – нещо, което е ключово за Мелони преди предстоящите избори, тъй като управляващата ѝ коалиция е в оспорвана надпревара с опозицията.

Излизането от процедурата би било силен сигнал към финансовите пазари, особено предвид високия държавен дълг на Италия, който се очаква да достигне около 138% от БВП тази година. Освен това би позволило по-голяма свобода за държавни разходи – както за справяне с високите енергийни цени, така и за увеличаване на разходите за отбрана.

Засега обаче Италия избягва да се възползва от извънредна клауза на ЕС, която позволява по-големи военни разходи, тъй като това може допълнително да усложни излизането ѝ от процедурата за прекомерен дефицит.