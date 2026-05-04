Реклама / Ads
Понеделник, 04 Май 2026, 12:50
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 2062 | НОВИНИ

С разрушители и самолети: САЩ започват да извеждат блокираните в Ормуз кораби

С разрушители и самолети: САЩ започват да извеждат блокираните в Ормуз кораби
Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
САЩ ще започнат от понеделник да „насочват“ блокирани кораби извън Ормузкия проток, обяви президентът Доналд Тръмп. По думите му инициативата, наречена „Проект свобода“, има за цел да помогне на кораби от различни държави, заседнали в стратегическия морски път, който беше блокиран от Иран още в първите дни на войната, пише Financial Times.
 

„В интерес на Иран, Близкия изток и Съединените щати съобщихме на тези страни, че ще насочим техните кораби безопасно извън тези ограничени води, за да могат свободно да продължат дейността си“, заяви Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social, като добави, че се водят „много положителни разговори“ с Иран, които могат да доведат до благоприятен изход за всички страни.

 

Американското военно участие в операцията ще включва разрушители с управляеми ракети, над 100 самолета, безпилотни системи и около 15 000 военнослужещи, съобщи Централното командване на САЩ.

 

Новината доведе до спад в цените на петрола – сортът Брент поевтиня с близо 2% до малко над 106 долара за барел, а West Texas Intermediate падна под 100 долара.

 

От своя страна Иран потвърди, че е получил отговор от САЩ на последното си мирно предложение, предадено чрез посредничеството на Пакистан. Говорителят на външното министерство Есмаил Багаей заяви, че предложението съдържа 14 точки и е насочено изцяло към прекратяване на войната в Близкия изток, включително в Ливан. Той подчерта, че на този етап не се водят преговори по ядрената програма на страната.

 

Военните действия между САЩ и Иран, започнали на 28 февруари, са временно преустановени след влизането в сила на примирие на 7 април. В събота Тръмп заяви, че разглежда иранското предложение, но не изключва подновяване на военните удари, ако Техеран „се държи неподходящо“. Той посочи още, че САЩ биха искали да ликвидират способността на Иран да произвежда ракети.

 

Ормузкият проток, през който преминава около една пета от световните енергийни доставки, беше почти блокиран по време на конфликта. Смята се, че около 1000 търговски кораба и 20 000 моряци са заседнали в района, като част от екипажите вече изпитват недостиг на храна. Много от засегнатите кораби принадлежат на държави, които не участват в конфликта.

 

Контролът на Иран върху протока доведе и до рязко покачване на цените на енергията и засили опасенията за глобалната икономика и инфлацията. Анализатори предупреждават, че пазарът на петрол може скоро да достигне критична точка с още по-сериозен скок в цените.

 

САЩ обмислят създаването на международна коалиция за координиране на усилията за отваряне на протока, а Великобритания и Франция също подготвят многонационална мисия при устойчиво примирие. По-рано Тръмп критикува съюзниците от НАТО за недостатъчна подкрепа във войната. Междувременно Пентагон обяви, че ще изтегли 5000 американски войници от Германия, след като германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че САЩ са „унижавани“ от Техеран.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 1| 221 | Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище 0| 225 | Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище Отровена ли е водата в Свищов? Властите разследват разлив на пестициди 0| 398 | Отровена ли е водата в Свищов? Властите разследват разлив на пестициди

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 45| 9879 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 5925 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 11| 4781 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 3824 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 3714 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса 12| 3402 | Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3398 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3201 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 