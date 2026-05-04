Понеделник, 04 Май 2026, 12:50
Ренесанс под сянката на нови рискове: Войните връщат света към ядрената енергия

Редактор: Иван Гайдаров
Според анализ на френския вестник „Льо Монд“, войната в Иран се превръща в един от ключовите фактори, които ускоряват нов глобален подем на ядрената енергетика. В основата на този процес стои устойчивото поскъпване на петрола и газа, което принуждава държавите да търсят по-стабилни енергийни източници. В същото време обаче експерти предупреждават за нарастващ риск – ядрените съоръжения все по-често се разглеждат като потенциални военни цели, което би могло да доведе до катастрофални последствия.
 

Атомната енергия отново се връща в центъра на енергийните стратегии, но контекстът е значително по-рисков в сравнение с предишни десетилетия. Конфликтите в Украйна и Иран показват, че критичната инфраструктура – включително атомни централи – може да бъде въвлечена директно във военни действия. Това поставя под въпрос традиционното възприятие за ядрената енергия като „контролируем“ и предвидим източник на енергия.

 

В анализа се припомня и Чернобилската авария отпреди четири десетилетия, когато експлозията на четвърти реактор доведе до изпускане на радиоактивни вещества в количества, многократно надхвърлящи всички регистрирани инциденти в гражданската ядрена история. Парадоксално, юбилеят от трагедията съвпада с нова вълна от ядрени проекти в света.

 

Франция е сред водещите примери за този обрат. Президентът Еманюел Макрон наскоро посети строежа на новия реактор EPR в Пенли, а паралелно с това се проведе и ключов Съвет по ядрена политика, на който бяха одобрени стратегически решения за сектора. Въпреки значимостта им, те не предизвикаха сериозен обществен дебат, включително около годишнината от Чернобил. Ядрената програма все повече се представя като неизбежна необходимост, продиктувана по-скоро от геополитическата нестабилност, отколкото от климатичната политика.

 

Подобна тенденция се наблюдава и в Европа като цяло. Германия – дълго време символ на отказа от атомна енергия след Фукушима – постепенно променя позицията си. Берлин вече не блокира европейски ядрени инициативи, а правителството допуска възможност за нови инвестиции в сектора. Белгия също се отказа от плана за пълно спиране на ядрената енергетика, което допълнително показва промяна в европейския курс.

 

Според „Льо Монд“ тази промяна се дължи не само на енергийни, но и на политически фактори. Войната и международното напрежение изтласкват на заден план спомените за ядрени катастрофи и засилват готовността на правителствата да приемат по-висок риск в името на енергийната сигурност. В резултат ядрената енергия отново започва да се възприема като стратегически, а не изключителен или опасен избор.

 

Наред с това се развиват и нови технологии – включително малки модулни реактори, предназначени за индустриални цели и за захранване на големи центрове за данни, които се разрастват бързо заради развитието на изкуствения интелект. Паралелно се обсъждат и по-амбициозни проекти като реактори с бързи неутрони, които имат потенциал да използват по-ефективно ядреното гориво и отпадъци, но същевременно крият по-високи рискове при аварии.

 

Въпреки технологичния оптимизъм, експерти подчертават, че тези системи са значително по-трудни за контрол и безопасност. Историческият опит с подобни реактори показва както технически възможности, така и сериозни неуспехи и прекратени проекти.

 

На този фон енергийната зависимост от петрола и газа, засилена от военни конфликти, отново насочва света към ядрената енергия като алтернатива. Но според анализа този завой е съпроводен с противоречие – стремежът към енергийна стабилност се сблъсква с нарастващите рискове за сигурността и сложността на управлението на ядрени технологии в нестабилна международна среда.

