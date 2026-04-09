1. Каньонът на река Чернелка – Приказка в сърцето на Дунавската равнина

Разположен само на 12 км от Плевен, край село Горталово, този карстов каньон е истинско природно чудо, което мнозина подминават. Екопътеката се вие по протежение на малката река Чернелка, обградена от величествени скални отвеси с височина до 40 метра.

Разходката тук е лека и изключително приятна, преминаваща през над 15 дървени мостчета, които придават на мястото романтичен, почти приказен облик. По пътя ще откриете пещери, останки от антични крепости и легендарната скала „Царева дупка“. Мястото е перфектно за семеен пикник на Великден, когато зеленината е най-ярка, а въздухът – наситен с аромат на пролет.

2. Село Долен – Където времето е спряло на прага на Родопите

Ако Ковачевица и Лещен ви се струват твърде популярни, то Долен е вашето място. Разположено в община Сатовча, това село е архитектурен резерват, който пази духа на Възраждането в най-чистата му форма. Тук няма да намерите лъскави хотели, а тесни калдъръмени улички и къщи от камък и дърво, които сякаш изникват директно от земята.

Разходката в Долен е пътуване назад във времето. Тук тишината е толкова дълбока, че можете да чуете собствените си мисли. Не пропускайте да посетите църквата „Св. Никола“, построена през 1837 г., която впечатлява със своите уникални стенописи и дърворезби. Долен е за тези, които търсят духовно смирение и спокойствие в празничните дни.

3. Водопад „Варовите струи“ и Етрополският манастир

Скрит в гъстите гори над Етрополе, водопадът „Варовите струи“ е една от най-красивите водни каскади в България, която често остава в сянката на по-големите си „събратя“. Водата се спуска по мек варовиков скат, покрит с наситено зелен мъх, създавайки илюзията за течащ смарагд.

Само на няколкостотин метра се намира Етрополският манастир „Света Троица“ – едно от най-важните книжовни средища в миналото. Комбинацията от шума на падащата вода и спокойствието на манастирския двор е идеална за Великденско посещение. Мястото носи особен заряд на обновление и чистота, типични за пролетния сезон.



Съвет за пътешественици: Тези места са достъпни и красиви, но не забравяйте да заредите батериите на телефоните си – не заради социалните мрежи, а защото ще искате да запазите всеки кадър от тези малко познати кътчета на родината.