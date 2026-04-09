Скритите перли на България: 3 места за разходка, които ще ви накарат да се влюбите отново

Екопътека „Чернелка“ е разположена в каньона на река Чернелка Редактор: Констанца Илиева
Великденските празници наближават, а с тях и желанието ни да избягаме от прашните улици и претъпканите курорти. Докато хиляди българи се насочват към популярните дестинации, съществуват места, които остават встрани от шума, съхранили своята магия и тишина. Ако тази година търсите нещо различно от „традиционната разходка“, ето три скрити перли на България, за които вероятно не сте чували, но които заслужават място в сърцето ви.
 

1. Каньонът на река Чернелка – Приказка в сърцето на Дунавската равнина

 

Каньонът на река Чернелка, снимка: Уикипедия


Разположен само на 12 км от Плевен, край село Горталово, този карстов каньон е истинско природно чудо, което мнозина подминават. Екопътеката се вие по протежение на малката река Чернелка, обградена от величествени скални отвеси с височина до 40 метра.

 

Разходката тук е лека и изключително приятна, преминаваща през над 15 дървени мостчета, които придават на мястото романтичен, почти приказен облик. По пътя ще откриете пещери, останки от антични крепости и легендарната скала „Царева дупка“. Мястото е перфектно за семеен пикник на Великден, когато зеленината е най-ярка, а въздухът – наситен с аромат на пролет.

 

2. Село Долен – Където времето е спряло на прага на Родопите

 

Снимка: Уикипедия

 

Ако Ковачевица и Лещен ви се струват твърде популярни, то Долен е вашето място. Разположено в община Сатовча, това село е архитектурен резерват, който пази духа на Възраждането в най-чистата му форма. Тук няма да намерите лъскави хотели, а тесни калдъръмени улички и къщи от камък и дърво, които сякаш изникват директно от земята.

 

Разходката в Долен е пътуване назад във времето. Тук тишината е толкова дълбока, че можете да чуете собствените си мисли. Не пропускайте да посетите църквата „Св. Никола“, построена през 1837 г., която впечатлява със своите уникални стенописи и дърворезби. Долен е за тези, които търсят духовно смирение и спокойствие в празничните дни.

 

3. Водопад „Варовите струи“ и Етрополският манастир

 

Снимка: Уикипедия


Скрит в гъстите гори над Етрополе, водопадът „Варовите струи“ е една от най-красивите водни каскади в България, която често остава в сянката на по-големите си „събратя“. Водата се спуска по мек варовиков скат, покрит с наситено зелен мъх, създавайки илюзията за течащ смарагд.

 

Само на няколкостотин метра се намира Етрополският манастир „Света Троица“ – едно от най-важните книжовни средища в миналото. Комбинацията от шума на падащата вода и спокойствието на манастирския двор е идеална за Великденско посещение. Мястото носи особен заряд на обновление и чистота, типични за пролетния сезон.


Съвет за пътешественици: Тези места са достъпни и красиви, но не забравяйте да заредите батериите на телефоните си – не заради социалните мрежи, а защото ще искате да запазите всеки кадър от тези малко познати кътчета на родината.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Трус в &quot;Долче&Габана&quot;: Оставка, продажби и кредитори 2| 2199 | Трус в "Долче&Габана": Оставка, продажби и кредитори Започва строителството на още една отсечка на &quot;Хемус&quot; 0| 2284 | Започва строителството на още една отсечка на "Хемус" ЦИК: При над 10 избиратели отваряме секции в болници и социални домове 0| 2208 | ЦИК: При над 10 избиратели отваряме секции в болници и социални домове Пак остър тон от Скопие: Въпросът с България се решава за един следобед 8| 2340 | Пак остър тон от Скопие: Въпросът с България се решава за един следобед

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Още милиони за МВР: Докога ще е това глезене с наши пари, без реформи и резултати? 19| 4722 | Още милиони за МВР: Докога ще е това глезене с наши пари, без реформи и резултати?
Мелания изненада Доналд Тръмп с изявление за Епстийн 14| 4164 | Мелания изненада Доналд Тръмп с изявление за Епстийн
Може ли да бъде отнета титлата „Герой на Украйна“ на Бубка? 1| 3627 | Може ли да бъде отнета титлата „Герой на Украйна“ на Бубка?
„Двигателят ни отказа с гръм“: Първият български космонавт за полета със „Съюз-33“ преди 47 години 3| 3364 | „Двигателят ни отказа с гръм“: Първият български космонавт за полета със „Съюз-33“ преди 47 години
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 4| 3142 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Българинът, разработил камерите на "Артемис" на НАСА: Целта ни е да летят и до Марс 13| 2902 | Българинът, разработил камерите на "Артемис" на НАСА: Целта ни е да летят и до Марс
Мълния удари самолет над Варна: Зрелищни кадри и доказана авиационна сигурност 1| 2852 | Мълния удари самолет над Варна: Зрелищни кадри и доказана авиационна сигурност
Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница 0| 2839 | Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница
