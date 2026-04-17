Петък, 17 Април 2026, 14:45
След смърт на протестиращи и „море от гняв“: Шефът на ICE Тод Лайънс слиза от сцената

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Временният директор на Агенцията за имиграционен и митнически контрол на САЩ (ICE) Тод Лайънс – фигурата, която се превърна в синоним на програмата за масови депортации на Доналд Тръмп – ще подаде оставка в края на май. Новината беше потвърдена от федерални служители и цитирана от Асошиейтед Прес.
 

Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин обяви, че последният работен ден на Лайънс ще бъде 31 май, като му пожела успех в „частния сектор“. Белият дом не закъсня с похвалите: Стивън Милър, архитектът на имиграционната политика на Тръмп, го нарече „отдаден ръководител“, а говорителката Абигейл Джаксън го определи като „патриот, направил страната по-безопасна“.

 

Въпреки официалните благодарности, напускането на Лайънс идва в момент на безпрецедентна криза. Под негово ръководство ICE получи колосално финансиране за масови арести, но и се превърна в център на яростни сблъсъци.

 

Операциите в Чикаго и Минеаполис завършиха трагично със смъртта на двама американски протестиращи от ръцете на федерални агенти. Това отприщи „море от гняв“ в 46 щата и постави администрацията в отбранителна позиция.

 

Лайънс, който пое поста през март 2025 г., успя да разгърне мащабен капацитет за задържане на имигранти, но цената беше пълна поляризация на обществото. Към момента не е ясно кой ще поеме горещия стол в агенцията. Въпросът дали оставката е доброволно бягство към частния сектор или етично оттегляне под натиска на уличните протести, остава без официален отговор от Министерството на вътрешната сигурност.

