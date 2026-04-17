Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин обяви, че последният работен ден на Лайънс ще бъде 31 май, като му пожела успех в „частния сектор“. Белият дом не закъсня с похвалите: Стивън Милър, архитектът на имиграционната политика на Тръмп, го нарече „отдаден ръководител“, а говорителката Абигейл Джаксън го определи като „патриот, направил страната по-безопасна“.

Въпреки официалните благодарности, напускането на Лайънс идва в момент на безпрецедентна криза. Под негово ръководство ICE получи колосално финансиране за масови арести, но и се превърна в център на яростни сблъсъци.

Операциите в Чикаго и Минеаполис завършиха трагично със смъртта на двама американски протестиращи от ръцете на федерални агенти. Това отприщи „море от гняв“ в 46 щата и постави администрацията в отбранителна позиция.

Лайънс, който пое поста през март 2025 г., успя да разгърне мащабен капацитет за задържане на имигранти, но цената беше пълна поляризация на обществото. Към момента не е ясно кой ще поеме горещия стол в агенцията. Въпросът дали оставката е доброволно бягство към частния сектор или етично оттегляне под натиска на уличните протести, остава без официален отговор от Министерството на вътрешната сигурност.