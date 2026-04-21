Вторник, 21 Април 2026, 12:09
„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
 

На 22 април, сряда, във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи в село Железница, се налага спиране на водоподаването от 09:00 часа до 14:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на община Панчарево, село Железница.

 

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на площада на селото.

 

На 22 април, сряда, във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на адрес кв. БАН 4-и км, бул. „Цариградско шосе“ № 105, се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между община Слатина – кв. БАН 4-и км, бул. „Цариградско шосе“ (локално платно) от ул. „Христо Чернопеев“ до бул. „Асен Йорданов“, зала „Арена 8888“, база на ЦСКА, ж.к. „Изток“ – ул. „Д-р Любен Русев“ от бул. „Цариградско шосе“ до Републикански неврологичен диспансер, Блок Балкан.

 

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес ж.к. Изток, ул. „Д-р Любен Русев“ № 28Б

 

На 22 април, сряда, във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на адрес: кв. „Бояна“, ул. „Ралевица“, на кръстовището с ул. „Кумата“, се налага спиране на водоподаването от 09:30 часа до 20:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на община „Витоша“, кв. „Бояна“ – ул. „Георги Войтех“, ул. „Подграмада“, ул. „732“, ул. „Проф. Илия Йосифов“, ул. „Радецки“, ул. „Кумата“.

 

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Подграмада“, на ъгъла с ул.„Кумата“.

 

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

 

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

 

Интернет сайтът на дружеството дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.

