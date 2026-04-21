Съобщението дава отговор на отдавнашните въпроси кой ще наследи 65-годишния Кук и идва в момент, когато Apple се стреми да покаже, че не изостава в ерата на изкуствения интелект.

„Да бъда главен изпълнителен директор на Apple и да ми бъде гласувано доверие да ръководя такава изключителна компания беше най-голямата привилегия в живота ми“, каза Кук.

Приносът на Тим Кук

В началото на миналата година компанията е изправена пред сериозни предизвикателства. След като през април 2025 г. Apple губи лидерството си като най-скъпата компания в света, а акциите потъват с 20% заради митата на Тръмп върху китайския внос, тя е заплашена от тежка криза. Кук обаче е готов с резервен план – част от финалния монтаж на iPhone бе преместен в Индия, извън обсега на тарифите. Apple получава освобождаване от митата за електроника, а впоследствие част от общите тарифи срещу Китай са намалени. Пазарът разбира посланието – компанията има директен канал до Вашингтон. Акциите отново тръгнаха нагоре.

Ключовият договор с Google, гарантиращ, че търсачката остава по подразбиране в Safari, е под заплаха от антимонополно дело. Потенциалната загуба означава спад от 20 милиарда долара годишно. Делото е поверено на ветерана Еди Кю – архитект на App Store, iCloud и Apple Pay. Той лично защитава позицията на компанията, аргументирайки, че технологичният пейзаж вече се променя под натиска на изкуствения интелект и че разрив с Google би бил стратегическа грешка. Съдът потвърждава договора, а Apple запазва един от най-печелившите си източници на приходи.

Под ръководството на Кук компанията оцелява сред търговски войни, регулаторни атаки и натиска на AI реалността, като достига оценка от 4 трилиона долара, и нарастване с 57% за втората половина на миналата година.

Кой е наследникът Джон Търнъс?

Преди години, преди Търнъс да бъде избран да поеме ръководството на една от най-големите и влиятелни компании в света, той ръководи хардуерното подразделение на Apple за Mac. Революцията в изкуствения интелект, която щеше да направи Mac Mini изключително популярен, все още е на години разстояние, но разработчиците на софтуер се нуждаят от нова версия с актуализирани чипове. Нов корпус за Mini изисква работа от отдела за индустриален дизайн, но и крие риск от забавяния.

Търнъс поръчва актуализацията, след като преценява, че дизайнът няма да се нуждае от голяма промяна. Той не се фокусира върху потенциала за печалба на продукта, а върху неговата стойност за цялостната екосистема на Apple. Това е един от многото епизоди, които показват неговата решителност, задълбочено разбиране за културата и продуктите на Apple и как да се свършат нещата вътре в компанията.

През 25-годишната му кариера в Apple, тези характеристики са постлали пътя на Търнъс до най-високата позиция в компанията, която той ще поеме на 1 септември. Това го прави един от най-известните корпоративни лидери в света. Дългогодишният главен изпълнителен директор на Apple Тим Кук ще стане изпълнителен председател.