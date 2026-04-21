Вторник, 21 Април 2026, 16:55
Тим Кук се оттегля от Apple като главен изпълнителен директор през септември

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Apple обяви, че Тим Кук ще се оттегли през септември, като ще предаде поста главен изпълнителен директор на дългогодишния кадър на компанията Джон Търнъс.
 

Съобщението дава отговор на отдавнашните въпроси кой ще наследи 65-годишния Кук и идва в момент, когато Apple се стреми да покаже, че не изостава в ерата на изкуствения интелект.

 

„Да бъда главен изпълнителен директор на Apple и да ми бъде гласувано доверие да ръководя такава изключителна компания беше най-голямата привилегия в живота ми“, каза Кук.

 

Приносът на Тим Кук

В началото на миналата година компанията е изправена пред сериозни предизвикателства. След като през април 2025 г. Apple губи лидерството си като най-скъпата компания в света, а акциите потъват с 20% заради митата на Тръмп върху китайския внос, тя е заплашена от тежка криза. Кук обаче е готов с резервен план – част от финалния монтаж на iPhone бе преместен в Индия, извън обсега на тарифите. Apple получава освобождаване от митата за електроника, а впоследствие част от общите тарифи срещу Китай са намалени. Пазарът разбира посланието – компанията има директен канал до Вашингтон. Акциите отново тръгнаха нагоре.

 

Ключовият договор с Google, гарантиращ, че търсачката остава по подразбиране в Safari, е под заплаха от антимонополно дело. Потенциалната загуба означава спад от 20 милиарда долара годишно. Делото е поверено на ветерана Еди Кю – архитект на App Store, iCloud и Apple Pay. Той лично защитава позицията на компанията, аргументирайки, че технологичният пейзаж вече се променя под натиска на изкуствения интелект и че разрив с Google би бил стратегическа грешка. Съдът потвърждава договора, а Apple запазва един от най-печелившите си източници на приходи.

 

Под ръководството на Кук компанията оцелява сред търговски войни, регулаторни атаки и натиска на AI реалността, като достига оценка от 4 трилиона долара, и нарастване с 57% за втората половина на миналата година.

 

Кой е наследникът Джон Търнъс?

Преди години, преди Търнъс да бъде избран да поеме ръководството на една от най-големите и влиятелни компании в света, той ръководи хардуерното подразделение на Apple за Mac. Революцията в изкуствения интелект, която щеше да направи Mac Mini изключително популярен, все още е на години разстояние, но разработчиците на софтуер се нуждаят от нова версия с актуализирани чипове. Нов корпус за Mini изисква работа от отдела за индустриален дизайн, но и крие риск от забавяния.

 

Търнъс поръчва актуализацията, след като преценява, че дизайнът няма да се нуждае от голяма промяна. Той не се фокусира върху потенциала за печалба на продукта, а върху неговата стойност за цялостната екосистема на Apple. Това е един от многото епизоди, които показват неговата решителност, задълбочено разбиране за културата и продуктите на Apple и как да се свършат нещата вътре в компанията.

 

През 25-годишната му кариера в Apple, тези характеристики са постлали пътя на Търнъс до най-високата позиция в компанията, която той ще поеме на 1 септември. Това го прави един от най-известните корпоративни лидери в света. Дългогодишният главен изпълнителен директор на Apple Тим Кук ще стане изпълнителен председател.

 

