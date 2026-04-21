149 случая на морбили у нас, най-силен взрив във Врачанско

Най-сериозно е разпространението в област Враца, където са отчетени 114 случая. Заболяемостта там достига 78,08 на 100 000 души. В останалите области нивата са значително по-ниски – в Плевен 8,82, в Ловеч 9,93, в София-град едва 0,15 на 100 000 население. Данни за отделни случаи има още в Габрово, Монтана и София-област.

Засегнати са основно деца



По-голямата част от заболелите са деца – общо 129. От тях 81 не са били ваксинирани, най-често заради ненавършена възраст или други причини. При девет деца липсва информация за имунизационния статус, а останалите са били ваксинирани.

От началото на разпространението на заболяването в страната са поставени близо 20 хиляди ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.



В България ваксинацията срещу морбили е задължителна. Тя се извършва на две дози – след навършване на 13 месеца и на 12-годишна възраст.