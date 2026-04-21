Вторник, 21 Април 2026, 16:54
Новият човек в Apple: Инженерът, който трябва да даде нова посока

Джон Търнъс
Джон Търнъс ще поеме Apple на 1 септември в момент, когато компанията е на върха като стойност, но изправена пред въпроси за бъдещето си. След 15 години начело Тим Кук се оттегля от поста главен изпълнителен директор и преминава в ролята на изпълнителен председател. Така управлението на една от най-влиятелните компании в света преминава към човек, израснал изцяло вътре в нея.
 

Търнъс не е типичен мениджър, а инженер с дългогодишен опит в сърцето на Apple. През последните 25 години той участва в създаването на почти всички ключови устройства – от iPhone и iPad до Mac, AirPods и Apple Watch. Като ръководител на хардуерното инженерство той стои зад развитието на най-важните продукти, включително и по-нови проекти като Vision Pro.

 

Кариерата му в компанията започва през 2001 г., когато се присъединява към екипа по продуктов дизайн. Постепенно се изкачва в йерархията и през 2021 г. влиза в изпълнителния екип, което го поставя сред най-влиятелните фигури в Apple.

 

Наследството на Тим Кук


Търнъс поема компания, която е изключително стабилна, но и донякъде предвидима. Когато Кук наследява Стив Джобс през 2011 г., Apple струва около 350 милиарда долара. Днес стойността ѝ достига 4 трилиона.







Под негово ръководство Apple не създаде нов революционен продукт от мащаба на iPhone, но изгради силен бизнес около съществуващите устройства и разшири услугите си. Кук ще остане запомнен като лидер, който донесе стабилност, мащаб и огромен финансов растеж.

 

Големият въпрос: иновациите


Най-голямото предизвикателство пред Търнъс е дали Apple може отново да бъде двигател на иновации. Компанията остава силно зависима от iPhone, докато новите продукти не променят пазара по същия начин.

 

В същото време технологичният сектор се пренасочва към изкуствения интелект. Конкуренти като Google, Microsoft и Meta инвестират огромни ресурси, докато Apple изглежда по-предпазлива и често интегрира външни технологии.

 

Инженерен подход към бъдещето


Назначението на Търнъс показва, че Apple може да заложи отново на хардуера като основа за развитие. Очакванията са той да търси нови възможности чрез устройства, които комбинират дизайн и интелигентни функции.

 

Това може да включва нови продуктови категории, като сгъваеми устройства или носими технологии, както и по-дълбока интеграция на изкуствен интелект в екосистемата на компанията.

 

Преходът: стабилност или риск


Смяната на ръководството е и избор за бъдещето на Apple. Компанията трябва да реши дали ще продължи със стабилния модел на растеж или ще поеме по-рисков път в търсене на следващия голям пробив.

 

Търнъс поема ролята в момент, когато натискът за нови идеи е по-голям от всякога. От него ще зависи дали Apple ще остане лидер чрез еволюция или ще се върне към революцията, с която някога промени света на технологиите.

