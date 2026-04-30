Толоконникова, Pussy Riot: Руската опозиция трябва ясно да иска военна подкрепа за Украйна

Руски опозиционери трябва да говорят по-ясно и по-силно за военна подкрепа за Украйна – това е едно от основните послания на Надя Толоконникова в интервю за The Kyiv Independent. Толоконникова е категорична, че досегашният език на руската опозиция не отговаря на реалността на войната. Според нея вече не става дума за политическо противопоставяне, а за открит конфликт с режима на Владимир Путин.
 

Тя настоява, че изрази като „подкрепяме Украйна“ не са достатъчни, ако не са съпроводени с ясна подкрепа за украинската армия. По думите ѝ, част от руските опозиционери остават колебливи по тази тема, което отслабва тяхното влияние.

 

Новата роля в ПАСЕ


Въпреки че се определя преди всичко като артист, Толоконникова използва позицията си в ПАСЕ, за да повдига конкретни теми. Тя е сред инициаторите на декларации, които призовават за военна помощ за Украйна, както и за ограничаване на руското културно влияние в Европа.







Един от ключовите ѝ ходове е свързан с опита да бъде блокирано завръщането на Русия на Венецианското биенале. Според нея европейските институции трябва да разглеждат културата като част от хибридната война, водена от Москва.

 

„Войната за смисъл“ и културата


Толоконникова обръща специално внимание на културния фронт. Тя предупреждава, че Русия инвестира сериозни ресурси в т.нар. „война за смисъл“ – опит да влияе върху възприятията на Запада чрез култура.

 

В този контекст тя подкрепя правото на украинците сами да решат дали да бойкотират руската култура. Според нея е важно да се преосмислят и понятия като „руски авангард“, които исторически включват и украински и беларуски артисти.

 

„Истинският глас на Русия“


Особено силно е посланието ѝ за това кой днес представлява руската култура. Според Толоконникова това не са официалните институции, а политическите затворници – хора, осъдени заради антивоенни позиции или подкрепа за Украйна.

 

Тя предлага именно такива артисти да бъдат представяни на международни форуми като Венецианското биенале – като форма на протест срещу режима в Москва.

 

Морална яснота във време на война


В заключение Толоконникова подчертава, че войната изисква ясно разграничение между добро и зло. Според нея няма място за неутралност или двусмислие.

 

„Всеки трябва да избере страна“, казва тя, като добавя, че нейната собствена позиция е да подкрепя жертвите – включително чрез събиране на средства за украинската армия.

 

Тази позиция отразява по-широк дебат в руската опозиция: дали борбата срещу Кремъл трябва да се води само с думи – или и с конкретна подкрепа за Украйна на бойното поле.

