Метролиниите 1, 2 и 4 ще се движат на интервали между 12 и 24 минути, а линия 3 – на всеки 20 минути.

Част от наземния транспорт също ще работи с удължено разписание. Автобусите по линии №64 и №72 ще се движат през 50 минути, а линии №73 и №83 – през 65 минути. Линия №85 ще е на интервал от 70 минути.

Тролейбусните линии №2, №7 и №9 ще се движат съответно през 50, 45 и 40 минути.

При трамваите линия №5 ще е на 30 минути, №7 и №27 – на 40 минути, а линии №10, №11 и №18 – на 60 минути. Трамваи №20 и №22 ще се движат през 50 минути.

Въвеждат се и временни ограничения за движение в центъра на столицата. От 18:30 ч. на 11 април до края на празничната служба се забраняват престоят и паркирането около храм-паметника „Св. Александър Невски“. Ограничения ще има и по улиците „Оборище“, „Дунав“, „11-и август“ и „15-и ноември“.

Мерките се въвеждат заради очаквания голям брой вярващи, които ще посрещнат Възкресение Христово в храмовете в столицата.