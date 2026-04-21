Вторник, 21 Април 2026, 16:55
Ужас в Хималаите! Автобус се разби в дере – 21 души загинаха, 45 ранени

Най-малко 21 души загинаха и 45 бяха ранени, след като пътнически автобус падна в дере в Хималаите, в контролираната от Индия част на Кашмир. Автобусът се търкулна по стръмен, скалист склон, причинявайки трагедия.
 

42-местният автобус е превозвал над 60 души от Рамнагар до Удампур, когато се е ударил в триколесна моторизирана рикша на остър завой, съобщи градският администратор Прем Сингх.


След това автобусът се подхлъзнал от пътя и паднал 30 метра надолу по склона, като се озовал на пътя отдолу, каза Сингх.

 

Хора, които са се возили на рикшата, също са пострадали, добави той.

 

Според Сингх, 19 души са загинали на място, а двама са починали в болница след евакуацията.

 

Ранените са хоспитализирани в различни болници, като някои от тях са в критично състояние, съобщиха официални лица.

 

Индийският премиер Нарендра Моди изрази съболезнованията си и обяви финансова помощ за семействата на жертвите.


Индия има един от най-високите проценти на пътнотранспортни произшествия в света. Стотици хиляди хора загиват или са ранени всяка година по пътищата в тази гъсто населена страна.

 

Повечето инциденти са причинени от небрежно шофиране, лошо поддържани пътища и износени превозни средства.

 

