Варна посреща полярните ни герои: НИК 421 акостира след 34-тата експедиция

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Днес в 13:00 ч. научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) акостира официално на Морската гара във Варна. Плавателният съд се завръща след успешното приключване на 34-тата българска антарктическа експедиция, съобщават от Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“.
 

Пътешествието на екипажа към България започна на 17 февруари от Ледения континент. След седмици в океана, последната спирка на кораба бе испанското пристанище Картахена. Оттам на 2 април НИК 421 отплава към родното Черноморие, превръщайки се в плаваща класна стая за международна група курсанти.

 

На борда на българския кораб практика преминаха курсанти не само от родното ВВМУ, но и от военноморските академии на Румъния, Полша и Норвегия. Бъдещите офицери и инженери усвояваха тънкостите на корабоводенето и корабните механизми в реални условия под ръководството на опитния български екипаж.

 

Българската експедиция започна на 7 ноември миналата година, когато НИК 421 отплава от Варна с амбициозни научни цели. Днес, месеци по-късно, мисията е приключена успешно, утвърждавайки България като важен фактор в изследванията на Антарктида.

