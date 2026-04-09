Пътешествието на екипажа към България започна на 17 февруари от Ледения континент. След седмици в океана, последната спирка на кораба бе испанското пристанище Картахена. Оттам на 2 април НИК 421 отплава към родното Черноморие, превръщайки се в плаваща класна стая за международна група курсанти.

На борда на българския кораб практика преминаха курсанти не само от родното ВВМУ, но и от военноморските академии на Румъния, Полша и Норвегия. Бъдещите офицери и инженери усвояваха тънкостите на корабоводенето и корабните механизми в реални условия под ръководството на опитния български екипаж.

Българската експедиция започна на 7 ноември миналата година, когато НИК 421 отплава от Варна с амбициозни научни цели. Днес, месеци по-късно, мисията е приключена успешно, утвърждавайки България като важен фактор в изследванията на Антарктида.