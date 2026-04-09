„Веднага го пращам, приятелю“: Изтекоха още записи, разкриващи тайния съюз между Унгария и Русия

Редактор: Frognews
Серия от изтекли аудиозаписи, публикувани от разследващия консорциум VSquare, разтърсиха политическата сцена в Будапеща. Материалите показват необичайно близките отношения между унгарския външен министър Петер Сиярто и руския му колега Сергей Лавров, като разкриват споделяне на чувствителна информация за ЕС и Украйна.
 

В един от новите записите, които изтекоха, Сиярто обещава на Лавров да му изпрати незабавно документ, свързан с преговорите на Украйна за присъединяване към ЕС.

 

„Ще го изпратя на нашето посолство в Москва, а посланикът ще го предаде на началника на кабинета Ви“, казва Сиярто в приятелски тон. Въпреки че естеството на документа не е ясно, самият факт на такава координация зад гърба на Брюксел е определян от анализатори като „огромен скандал“.

 

Записите хвърлят светлина и върху международните отношения през 2025 г. Сиярто разпитва Лавров за подробности от срещата между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска. Лавров споделя, че Тръмп е оценил срещата с „10 по десетобалната система“ и е подчертал, че ако въпросът с Украйна бъде решен, икономическите санкции срещу Русия ще отпаднат.

 

Разкритията идват в най-критичния момент за премиера Виктор Орбан. Само след дни Унгария отива на избори, а проучванията показват, че опозиционерът Петер Мадяр има реален шанс да сложи край на 16-годишното му управление. Тези записи могат да се окажат решаващи за избирателите, които искат по-силна интеграция с Европа и дистанциране от Москва.

 

До момента правителството в Будапеща не е коментирало съдържанието на записите, макар Сиярто по-рано да определи самото подслушване като „скандал“.




