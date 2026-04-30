Започва делото за убийството на 18-годишната Магдалена

Делото е образувано по внесен от Окръжната прокуратура обвинителен акт, че е умъртвил съученичката си по особено мъчителен начин. Убийството беше извършено на 26 април миналата година, а от 2 май обвиняемият е в ареста.

Според държавното обвинение, макар и непълнолетен тогава, Иван е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

С 18-годишната Магдалена са били съученици във Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“, а известно време работили като сервитьори в заведение и поддържали приятелски отношения, сочат от прокуратурата. Иван споделял със свои познати, че иска да остане насаме с Магдалена.

На 26 април късно вечерта успял да я убеди да му гостува в къщата на негов близък. Първоначално с тях бил и негов приятел, който си тръгнал призори. След като останали сами, се скарали, тъй като момичето не искало да споменава пред приятели, че са били заедно в къщата. Тя дори на шега го заплашила с отвертка, която намерила в стаята, а в отговор той я ударил два пъти с ръка в лицето.

Магдалена паднала на пода. Иван взел ластик от долнище на анцуг и го увил около врата ѝ, след което затегнал примката. Тя опитвала да се съпротивлява, но не успяла и е починала от задушаване. За да заличи следите си, Иван изхвърлил дрехите ѝ в контейнер за боклук, а тялото поставил в бидон, който избутал в продължение на половин километър, като го оставил в необитаема къща. Благодарение на кадри от видеокамера, заснели го по улицата, убийството беше разкрито, а убиецът задържан.