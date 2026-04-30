Реклама / Ads
Четвъртък, 30 Април 2026, 15:15
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 1217 | НОВИНИ

Започва делото за убийството на 18-годишната Магдалена

Започва делото за убийството на 18-годишната Магдалена
Източник: БНТ Редактор: Ивайло Александров
Година след убийството на 18-годишната Магдалена Русева, в Окръжния съд в Хасково днес започва делото срещу обвинения Иван. Той вече е 18-годишен и подлежи на пълно наказание.
 

Делото е образувано по внесен от Окръжната прокуратура обвинителен акт, че е умъртвил съученичката си по особено мъчителен начин. Убийството беше извършено на 26 април миналата година, а от 2 май обвиняемият е в ареста.

 

Според държавното обвинение, макар и непълнолетен тогава, Иван е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

 

С 18-годишната Магдалена са били съученици във Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“, а известно време работили като сервитьори в заведение и поддържали приятелски отношения, сочат от прокуратурата. Иван споделял със свои познати, че иска да остане насаме с Магдалена.

 

На 26 април късно вечерта успял да я убеди да му гостува в къщата на негов близък. Първоначално с тях бил и негов приятел, който си тръгнал призори. След като останали сами, се скарали, тъй като момичето не искало да споменава пред приятели, че са били заедно в къщата. Тя дори на шега го заплашила с отвертка, която намерила в стаята, а в отговор той я ударил два пъти с ръка в лицето.

 

Магдалена паднала на пода. Иван взел ластик от долнище на анцуг и го увил около врата ѝ, след което затегнал примката. Тя опитвала да се съпротивлява, но не успяла и е починала от задушаване. За да заличи следите си, Иван изхвърлил дрехите ѝ в контейнер за боклук, а тялото поставил в бидон, който избутал в продължение на половин километър, като го оставил в необитаема къща. Благодарение на кадри от видеокамера, заснели го по улицата, убийството беше разкрито, а убиецът задържан.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 