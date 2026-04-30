Реклама / Ads
Четвъртък, 30 Април 2026, 15:15
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 360 | НОВИНИ

Засилен трафик около 1 май и Гергьовден: До 1,7 млн. автомобила на ден по пътищата

Засилен трафик около 1 май и Гергьовден: До 1,7 млн. автомобила на ден по пътищата
Редактор: Frognews
Засилен трафик се очаква по републиканската пътна мрежа в почивните дни около 1 май и Гергьовден. По данни на пътните власти броят на превозните средства може да достигне около 1,7 милиона автомобила за денонощие.
 

Основният поток традиционно ще бъде насочен към автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, както и към граничните пунктове и курортните зони. Най-интензивно се очаква да бъде движението в следобедните и вечерните часове днес, както и до обяд на 1 май.

 

Допълнително натоварване ще има и в дните преди Гергьовден, когато част от пътуващите ще комбинират празника с уикенда. Очакват се сериозни затруднения по изходите на големите градове, особено от София, както и в участъци с ремонти.

 

От пътната полиция предупреждават шофьорите да тръгват подготвени, да спазват дистанция и ограниченията на скоростта, както и да следят актуалната пътна обстановка. Възможно е въвеждане на временни ограничения за тежкотоварни автомобили в пиковите часове, за да се облекчи движението.

 

Засилен ще бъде и контролът по пътищата с повече полицейски екипи, които ще следят за нарушения и ще регулират трафика при необходимост.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 