Основният поток традиционно ще бъде насочен към автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, както и към граничните пунктове и курортните зони. Най-интензивно се очаква да бъде движението в следобедните и вечерните часове днес, както и до обяд на 1 май.

Допълнително натоварване ще има и в дните преди Гергьовден, когато част от пътуващите ще комбинират празника с уикенда. Очакват се сериозни затруднения по изходите на големите градове, особено от София, както и в участъци с ремонти.

От пътната полиция предупреждават шофьорите да тръгват подготвени, да спазват дистанция и ограниченията на скоростта, както и да следят актуалната пътна обстановка. Възможно е въвеждане на временни ограничения за тежкотоварни автомобили в пиковите часове, за да се облекчи движението.

Засилен ще бъде и контролът по пътищата с повече полицейски екипи, които ще следят за нарушения и ще регулират трафика при необходимост.