Зеленски: Украйна не може да чака края на войната с Иран

Зеленски казва, че разговорите със САЩ продължават на експертно ниво. Той обаче не вижда възможност за срещи на високо равнище. Причината е фокусът на Вашингтон върху войната с Иран.

Той посочва и друг проблем. Един и същ екип води преговорите и по двете теми. В него са Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Това разпределя вниманието и затруднява процеса.















Украинският президент е категоричен. Украйна не може да бъде тема „за по-късно“. Войната продължава всеки ден. Страната има нужда от постоянна подкрепа и активна дипломация.

Има и пряко отражение върху бойните действия. Част от доставките на оръжия се бавят. Най-сериозен е недостигът на противобалистични ракети. Причината е ограниченото производство в САЩ.

Финансовата помощ също е решаваща. Европейски съюз одобри заем от 90 млрд. евро за Киев. Зеленски казва, че това е въпрос на живот и оцеляване.

Заемът се забави с месеци. Виктор Орбан блокираше решението. Той настояваше Украйна да възобнови транзита на руски петрол. След изборната му загуба тази пречка отпадна. Транзитът по тръбопровода „Дружба“ беше подновен.

Зеленски дава ясен пример. Украйна произвежда около 1000 дрона на ден. Страната може да произвежда двойно повече. Липсват обаче средства.

Посланието е ясно. Войната в Украйна не е спряла. Тя не може да чака.