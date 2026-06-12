Става дума за Антоанета Димитрова, шофьор в градския транспорт с дългогодишен стаж, която разказва, че след инцидент на заледен път през февруари 2024 г. ѝ е направен полеви тест от полицията. Устройството отчита наличие на метамфетамин, след което ѝ е отнета шофьорската книжка, свалени са номерата на автомобила и е отведена за допълнителни изследвания. Лабораторните проби обаче не потвърждават употреба на наркотични вещества.

Заради случилото се тя остава без възможност да работи като шофьор в продължение на месеци, като част от периода е била и в болничен, което допълнително намалява доходите ѝ и води до сериозни финансови затруднения. По думите ѝ е имало и риск да загуби работата си, а напрежението се е отразило и на ежедневието и отношенията ѝ.

След завеждане на дело съдът приема, че са причинени вреди и присъжда обезщетение от 10 000 лева, заедно с разноските и лихвите, като сумата вече е изплатена.

Жената коментира, че най-тежкото в случая е било не само ограничаването на правата ѝ, но и съмнението около резултата от теста, като подчертава, че подобни устройства невинаги са надеждни и съветва хората да търсят правата си при подобни ситуации.

„Много хора пострадаха и останаха без работа и доходи“, добави тя.