До 15 юли: Ремонт затваря част от АМ „Хемус“ в посока София

Предвидено е пълно обновяване на асфалтовата настилка, подобряване на отводняването, както и подмяна на пътните знаци, мантинелите и маркировката. Очаква се ремонтът да приключи до 15 юли.

Отсечката не е основно ремонтирана близо 25 години, като от 2002 г. насам са извършвани само текущи поддържащи дейности. С изпълнението на проекта се цели подобряване на състоянието на пътя и повишаване на безопасността за шофьорите.

Ремонтните дейности са възложени на „Пътперфект – Т“ ЕАД по договор с Агенция „Пътна инфраструктура“ за поддържане на магистралата в областите Варна, Шумен и Търговище.

От АПИ се извиняват за неудобството и подчертават, че ремонтът е необходим за по-сигурно движение.