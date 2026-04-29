До 15 юли: Ремонт затваря част от АМ „Хемус“ в посока София

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
От 29 април започва ремонт на около 2,6 км от автомагистрала „Хемус“ в област Варна. Дейностите ще се извършват в платното в посока София, при изхода на Варна след пътен възел „Летище“, в участъка между 418-и и 421-и километър. По време на ремонта движението в това платно ще бъде спряно, а трафикът ще преминава двупосочно в платното за Варна, съобщава АПИ.
 

Предвидено е пълно обновяване на асфалтовата настилка, подобряване на отводняването, както и подмяна на пътните знаци, мантинелите и маркировката. Очаква се ремонтът да приключи до 15 юли.

 

Отсечката не е основно ремонтирана близо 25 години, като от 2002 г. насам са извършвани само текущи поддържащи дейности. С изпълнението на проекта се цели подобряване на състоянието на пътя и повишаване на безопасността за шофьорите.

 

Ремонтните дейности са възложени на „Пътперфект – Т“ ЕАД по договор с Агенция „Пътна инфраструктура“ за поддържане на магистралата в областите Варна, Шумен и Търговище.

 

От АПИ се извиняват за неудобството и подчертават, че ремонтът е необходим за по-сигурно движение.

