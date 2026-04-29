„Около 6:00 часа сутринта патрулирахме и на едно от кръстовищата видяхме водач, чиято кола поднесе, когато се опитваше да завие надясно. Това ни направи впечатление и решихме да извършим проверка“, разказа в „Здравей, България“ един от патрулиращите полицаи, извършили задържането.

При спирането на автомобила мъжът оказал съпротива и се държал агресивно, като видимо бил в нетрезво състояние. При сблъсъка с полицаите един от тях получил охлузвания, а част от униформата му – включително пагонът – била скъсана, като на земята паднали и част от екипировката и бодикамерата.

След задържането станало ясно, че шофьорът никога не е имал свидетелство за управление и вече е бил санкциониран за същото нарушение. Алкохолната проба показала 1,67 промила.