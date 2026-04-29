Екшън в Ботевград: Пътна проверка прерасна в гонка с полицията и сблъсък с униформени
Полицейска проверка в Ботевград се превърна в холивудски екшън – опит за бягство, преследване и физическа съпротива срещу служителите на реда, съобщава Нова телевизия. Случаят се разиграл рано сутринта, когато патрул забелязал автомобил, който поднесъл при завиване и решил да го спре за проверка. Въпреки подадените светлинни и звукови сигнали, водачът не спрял и ускорил, като така започнало кратко преследване, което завършило в жилищен квартал на града.
„Около 6:00 часа сутринта патрулирахме и на едно от кръстовищата видяхме водач, чиято кола поднесе, когато се опитваше да завие надясно. Това ни направи впечатление и решихме да извършим проверка“, разказа в „Здравей, България“ един от патрулиращите полицаи, извършили задържането.
При спирането на автомобила мъжът оказал съпротива и се държал агресивно, като видимо бил в нетрезво състояние. При сблъсъка с полицаите един от тях получил охлузвания, а част от униформата му – включително пагонът – била скъсана, като на земята паднали и част от екипировката и бодикамерата.
След задържането станало ясно, че шофьорът никога не е имал свидетелство за управление и вече е бил санкциониран за същото нарушение. Алкохолната проба показала 1,67 промила.
Реклама / Ads
Реклама / Ads