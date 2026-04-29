Реклама / Ads
Сряда, 29 Април 2026, 12:55
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 1636 | НОВИНИ

Екшън в Ботевград: Пътна проверка прерасна в гонка с полицията и сблъсък с униформени

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Полицейска проверка в Ботевград се превърна в холивудски екшън – опит за бягство, преследване и физическа съпротива срещу служителите на реда, съобщава Нова телевизия. Случаят се разиграл рано сутринта, когато патрул забелязал автомобил, който поднесъл при завиване и решил да го спре за проверка. Въпреки подадените светлинни и звукови сигнали, водачът не спрял и ускорил, като така започнало кратко преследване, което завършило в жилищен квартал на града.
 

„Около 6:00 часа сутринта патрулирахме и на едно от кръстовищата видяхме водач, чиято кола поднесе, когато се опитваше да завие надясно. Това ни направи впечатление и решихме да извършим проверка“, разказа в „Здравей, България“ един от патрулиращите полицаи, извършили задържането.

 

При спирането на автомобила мъжът оказал съпротива и се държал агресивно, като видимо бил в нетрезво състояние. При сблъсъка с полицаите един от тях получил охлузвания, а част от униформата му – включително пагонът – била скъсана, като на земята паднали и част от екипировката и бодикамерата.

 

След задържането станало ясно, че шофьорът никога не е имал свидетелство за управление и вече е бил санкциониран за същото нарушение. Алкохолната проба показала 1,67 промила.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Камерна пиано вечер с музика от Бах до Дебюси представя Венилина Малинова 0| 363 | Камерна пиано вечер с музика от Бах до Дебюси представя Венилина Малинова Посланикът на САЩ в Украйна подаде оставка 1| 495 | Посланикът на САЩ в Украйна подаде оставка Кораб или брегови източник? Разследват нефтено петно между втора и трета буна във Варна 1| 440 | Кораб или брегови източник? Разследват нефтено петно между втора и трета буна във Варна

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 19| 7454 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5626 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4671 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 5| 4325 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството
Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година 0| 3285 | Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година
Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028 3| 3197 | Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028
Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки 4| 3138 | Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки
Предложението на Иран: отваряме Ормуз, преговорите по ядрения въпрос – по-късно 12| 2905 | Предложението на Иран: отваряме Ормуз, преговорите по ядрения въпрос – по-късно
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 