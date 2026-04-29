Ръст на смъртоносните катастрофи: 4 жертви по българските пътища само за денонощие

Източник: БГНЕС
През последното денонощие в страната са станали 11 тежки пътни произшествия, при които са загинали четирима души, а 11 са пострадали, съобщават от МВР, цитирани от БТА. В София са регистрирани 37 по-леки катастрофи, при които няма жертви и ранени.
 

Сред по-тежките инциденти е този в карловското село Розино, при който загина дете, след като внезапно е излязло на пътното платно и е било блъснато от автомобил. В друг случай между селата Калековец и Стряма автомобил се е ударил в трактор, като шофьорът на колата е загинал на място.

 

Третият фатален инцидент е станал на околовръстния път на Стара Загора при сблъсък между два автомобила. Загинал е водачът на единия автомобил, а трима души от другата кола са откарани в болница с наранявания.

 

По данни на МВР от началото на годината са регистрирани 1666 катастрофи, със 123 загинали и 2080 ранени. В сравнение със същия период на предходната година се отчита увеличение с 14 жертви.

 

Само за първите три месеца на годината при пътни инциденти са загинали 86 души, а 1538 са били ранени.

