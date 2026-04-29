Решението на ВСС ще определи дали срещу Сарафов ще бъде открита официална дисциплинарна процедура.

Дотук се стигна, след като преди няколко дни Борислав Сарафов оттегли съгласието си да изпълнява функциите на главен прокурор. Впоследствие Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра един от неговите заместници – Ваня Стефанова – за временно изпълняващ длъжността за срок от шест месеца.

След оттеглянето си той остана на други свои длъжности в прокуратурата, включително ръководител на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор, тъй като мандатът му там не е изтекъл.

В изявлението си Сарафов посочи, че е взел решението си по-рано, след като е преценил всички правни и институционални последици, но е изчакал с публичното му обявяване. По думите му това е направено, за да не се допринесе за допълнителна нестабилност в прокуратурата в условията на политическа криза.

Той беше назначен за изпълняващ функциите главен прокурор през 2023 г. след оставката на предишния главен прокурор Иван Гешев. Последвалите законови промени ограничиха възможността временно изпълняващ длъжността да заема поста за повече от шест месеца, но въпреки това институционалните спорове около мандата му продължиха заради работата на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат.

Решението за оттеглянето му предизвика различни политически реакции – от коментари, че е закъсняло, до призиви за бърза съдебна и институционална реформа. Част от политическите сили и представители на властта го определят като стъпка към възстановяване на законността, докато други настояват, че проблемите в системата не се изчерпват с една персонална промяна и изискват по-дълбоки законодателни действия.