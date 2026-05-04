Понеделник, 04 Май 2026, 12:46
17 престъпления: Съдът ще заседава по делото срещу Станимир Хасърджиев

Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
Днес Софийският районен съд ще проведе разпоредително заседание по делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима обвиняеми, предадени на съд от Софийската градска прокуратура. Срещу тях са повдигнати общо 17 обвинения – както за действия, извършени в съучастие, така и самостоятелно. Сред тях са принуда, сексуално насилие между лица от един и същи пол чрез сила и заплаха, както и притежание на наркотични вещества. Разследването сочи, че е използван и наркотикът GHB, за който се предполага, че е прилаган с цел извършване на сексуални престъпления.
 

Обвиненията включват още създаване и разпространение на порнографски материали, умишлено заразяване с венерически болести, незаконно притежание на боеприпаси и боравене с оръжие. Има и данни за участие на непълнолетни лица. По случая са постъпили множество сигнали за организирани събития на конкретен адрес в София, при които според разследващите са употребявани наркотици.

 

През октомври 2025 г. Хасърджиев, актьорът Росен Белов и чуждестранен гражданин бяха задържани по обвинение, че са държали против волята му 20-годишен младеж в жилище в столицата. Там той е бил връзван, заплашван с оръжие и принуждаван да употребява наркотични вещества.

 

Предстои съдът да се произнесе по допустимостта на обвинителния акт и дали делото ще бъде насрочено за разглеждане по същество.

