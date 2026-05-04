Обвиненията включват още създаване и разпространение на порнографски материали, умишлено заразяване с венерически болести, незаконно притежание на боеприпаси и боравене с оръжие. Има и данни за участие на непълнолетни лица. По случая са постъпили множество сигнали за организирани събития на конкретен адрес в София, при които според разследващите са употребявани наркотици.

През октомври 2025 г. Хасърджиев, актьорът Росен Белов и чуждестранен гражданин бяха задържани по обвинение, че са държали против волята му 20-годишен младеж в жилище в столицата. Там той е бил връзван, заплашван с оръжие и принуждаван да употребява наркотични вещества.

Предстои съдът да се произнесе по допустимостта на обвинителния акт и дали делото ще бъде насрочено за разглеждане по същество.