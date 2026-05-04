Последните социологически проучвания отреждат на лидера на „Непокорна Франция“ между 10,5% и 13% подкрепа, като според различни сценарии той може да достигне до балотаж срещу крайната десница – в зависимост от представянето на останалите кандидати. В същото време той е оценяван като най-слабата лява опция за спиране на крайната десница заради сравнително ниския си рейтинг на одобрение.

В последните години Меланшон се утвърди като една от най-поляризиращите фигури във френската политика – с твърда подкрепа от лоялни избиратели, но и с остри критики от опонентите, които го определят като радикален политик. Сред основните му предложения са въвеждане на таван на наследствата, излизане на Франция от НАТО и понижаване на възрастта за пенсиониране до 60 години.

От социалист до радикал: Историята на Меланшон

Меланшон започва политическата си кариера в Социалистическата партия, където прекарва близо 30 години, като заема и министерски пост в периода 2000–2002 г. През 2008 г. напуска партията, обвинявайки я, че се е изместила твърде надясно, и създава собствено радикално ляво политическо движение – „Непокорна Франция“.

Меланшон вече три пъти е бил кандидат за президент на Франция – през 2012, 2017 и 2022 г. На последните избори се доближи най-много до балотаж, като спечели около 22% от гласовете и остана трети. Идеологически той се позиционира с ясни антисистемни послания: застъпва се за екологично планиране на икономиката, ограничаване на икономическото неравенство чрез преразпределение на богатството и преминаване към т.нар. Шеста република – модел, който значително ограничава президентската власт.

Днес Меланшон има силна подкрепа сред млади избиратели и част от социално уязвимите групи, но е остро критикуван от умерената левица заради конфронтационния си стил и позициите си по международни конфликти.

В политическата си програма той продължава да настоява за замразяване на цените на основни стоки и по-строг контрол върху медиите, включително предложения за разбиване или национализация на големите медийни групи.

На фона на отслабения център около Еманюел Макрон и възхода на крайната десница, Меланшон се позиционира като основната радикална алтернатива във френската политика – фигура, която за едни представлява социална справедливост, а за други риск от политическа нестабилност.