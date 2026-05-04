Реклама / Ads
Понеделник, 04 Май 2026, 12:46
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 1323 | НОВИНИ

За 4-ти път: Радикалният Меланшон се впуска в надпреварата за наследник на Макрон

За 4-ти път: Радикалният Меланшон се впуска в надпреварата за наследник на Макрон
Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
Лидерът на крайната левица във Франция Жан-Люк Меланшон обяви в неделя, че се включва за четвърти път в надпреварата за президент на Франция. Това го превръща в един от най-известните кандидати в битката за наследник на Еманюел Макрон, който няма право да се кандидатира отново заради изтичане на максималния брой мандати, пише Politico. „Да, аз съм кандидат“, заявява 74-годишният лидер на левицата в интервю за френската телевизия TF1, като се определя като най-подходящ да се справи в „бурен период в световната история“ – визирайки геополитически, икономически и екологични рискове.
 

Последните социологически проучвания отреждат на лидера на „Непокорна Франция“ между 10,5% и 13% подкрепа, като според различни сценарии той може да достигне до балотаж срещу крайната десница – в зависимост от представянето на останалите кандидати. В същото време той е оценяван като най-слабата лява опция за спиране на крайната десница заради сравнително ниския си рейтинг на одобрение.

 

В последните години Меланшон се утвърди като една от най-поляризиращите фигури във френската политика – с твърда подкрепа от лоялни избиратели, но и с остри критики от опонентите, които го определят като радикален политик. Сред основните му предложения са въвеждане на таван на наследствата, излизане на Франция от НАТО и понижаване на възрастта за пенсиониране до 60 години.

 

От социалист до радикал: Историята на Меланшон

 

Меланшон започва политическата си кариера в Социалистическата партия, където прекарва близо 30 години, като заема и министерски пост в периода 2000–2002 г. През 2008 г. напуска партията, обвинявайки я, че се е изместила твърде надясно, и създава собствено радикално ляво политическо движение – „Непокорна Франция“.

 

Меланшон вече три пъти е бил кандидат за президент на Франция – през 2012, 2017 и 2022 г. На последните избори се доближи най-много до балотаж, като спечели около 22% от гласовете и остана трети. Идеологически той се позиционира с ясни антисистемни послания: застъпва се за екологично планиране на икономиката, ограничаване на икономическото неравенство чрез преразпределение на богатството и преминаване към т.нар. Шеста република – модел, който значително ограничава президентската власт.

 

Днес Меланшон има силна подкрепа сред млади избиратели и част от социално уязвимите групи, но е остро критикуван от умерената левица заради конфронтационния си стил и позициите си по международни конфликти.

 

В политическата си програма той продължава да настоява за замразяване на цените на основни стоки и по-строг контрол върху медиите, включително предложения за разбиване или национализация на големите медийни групи.

 

На фона на отслабения център около Еманюел Макрон и възхода на крайната десница, Меланшон се позиционира като основната радикална алтернатива във френската политика – фигура, която за едни представлява социална справедливост, а за други риск от политическа нестабилност.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 1| 188 | Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище 0| 197 | Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 45| 9877 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 5923 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 11| 4779 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 3824 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 3713 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса 12| 3400 | Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3397 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3200 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 