Срещата се провежда на фона на оценките на международни наблюдатели, според които изборите – осми поред за последните пет години – са преминали като цяло прозрачно и организирано, макар и в условия на продължителна политическа нестабилност и съмнения за корупция. Наблюдателните мисии на Съвета на Европа и ОССЕ отбелязват, че основните граждански свободи са били спазени, а изборният процес е предоставил реален избор на избирателите, въпреки силната политическа поляризация и често негативната предизборна кампания.

Според заключенията онлайн кампанията е изиграла ключова роля за мобилизацията на избирателите, но същевременно е улеснила разпространението на дезинформация, включително по отношение на дейността на правителството. Макар властите да са предприели мерки срещу фалшивите новини и външните влияния, наблюдателите посочват, че слабости в прилагането на европейското законодателство и бавната институционална координация са ограничили ефективността на тези действия.

В докладите се подчертава още, че правната рамка за изборите като цяло е адекватна, но редица препоръки на европейските институции остават неизпълнени. Сред тях са мерки за по-ефективно разследване на нарушения, по-голяма прозрачност при финансирането на кампании и по-широко участие на жени и малцинства в политическия процес. Проблем остава и ограничената регулация на онлайн политическата реклама, както и влиянието на държавни служители в предизборната кампания.

Медийната среда е определена като плуралистична, но с рискове, свързани с политическо и икономическо влияние, самоцензура и ограничено аналитично съдържание. Това, според наблюдателите, затруднява достъпа на избирателите до пълноценна и безпристрастна информация.

Отбелязва се също, че изборният ден е преминал спокойно, но са регистрирани отделни процедурни нарушения. Въпреки това организационно процесът е оценен като ефективен, макар и повлиян от късни промени в състава на избирателните комисии.

В заключение международните мисии посочват, че макар изборният процес да е бил проведен в съответствие с демократичните стандарти, слабостите в законодателството, медийната среда и институционалната координация продължават да ограничават пълната ефективност и прозрачност на изборите в България.