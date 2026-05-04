Реклама / Ads
Понеделник, 04 Май 2026, 12:48
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 919 | НОВИНИ

Комисията на ЕП за защита на демокрацията ще анализира изборите в България

Комисията на ЕП за защита на демокрацията ще анализира изборите в България
Източник: БГНЕС
Специалната комисия на Европейския парламент за защита на демокрацията ще обсъди данни от наблюдения за възможни опити за външно влияние върху предсрочните парламентарни избори в България, проведени на 19 април, съобщава БТА. В заседанието ще участват представители на българските институции, включително служебният заместник-министър на външните работи Велизар Шаламанов, както и разследващият журналист Христо Грозев.
 

Срещата се провежда на фона на оценките на международни наблюдатели, според които изборите – осми поред за последните пет години – са преминали като цяло прозрачно и организирано, макар и в условия на продължителна политическа нестабилност и съмнения за корупция. Наблюдателните мисии на Съвета на Европа и ОССЕ отбелязват, че основните граждански свободи са били спазени, а изборният процес е предоставил реален избор на избирателите, въпреки силната политическа поляризация и често негативната предизборна кампания.

 

Според заключенията онлайн кампанията е изиграла ключова роля за мобилизацията на избирателите, но същевременно е улеснила разпространението на дезинформация, включително по отношение на дейността на правителството. Макар властите да са предприели мерки срещу фалшивите новини и външните влияния, наблюдателите посочват, че слабости в прилагането на европейското законодателство и бавната институционална координация са ограничили ефективността на тези действия.

 

В докладите се подчертава още, че правната рамка за изборите като цяло е адекватна, но редица препоръки на европейските институции остават неизпълнени. Сред тях са мерки за по-ефективно разследване на нарушения, по-голяма прозрачност при финансирането на кампании и по-широко участие на жени и малцинства в политическия процес. Проблем остава и ограничената регулация на онлайн политическата реклама, както и влиянието на държавни служители в предизборната кампания.

 

Медийната среда е определена като плуралистична, но с рискове, свързани с политическо и икономическо влияние, самоцензура и ограничено аналитично съдържание. Това, според наблюдателите, затруднява достъпа на избирателите до пълноценна и безпристрастна информация.

 

Отбелязва се също, че изборният ден е преминал спокойно, но са регистрирани отделни процедурни нарушения. Въпреки това организационно процесът е оценен като ефективен, макар и повлиян от късни промени в състава на избирателните комисии.

 

В заключение международните мисии посочват, че макар изборният процес да е бил проведен в съответствие с демократичните стандарти, слабостите в законодателството, медийната среда и институционалната координация продължават да ограничават пълната ефективност и прозрачност на изборите в България.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище 0| 212 | Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище Отровена ли е водата в Свищов? Властите разследват разлив на пестициди 0| 377 | Отровена ли е водата в Свищов? Властите разследват разлив на пестициди

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 45| 9875 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 5920 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 11| 4774 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 3824 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 3711 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса 12| 3400 | Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3397 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3199 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 