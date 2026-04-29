6 от 10 българи усещат дискриминация на работа, показва проучване

Още преди да започнат работа, всеки втори анкетиран се е чувствал отхвърлен заради произход или пол. Най-често дискриминацията се проявява именно на пазара на труда – при кандидатстване, назначаване и в хода на самата работа, като 63,8% от случаите са в тази сфера.

Възрастта като основна бариера



Особено засегнати са хората над 55 години. В над половината от случаите работодателите ги възприемат като трудно адаптивни, което води до натиск или освобождаване от работа.















Проблеми срещат и младите хора без трудов стаж. Те трудно намират първа работа заради изисквания за опит, което създава затворен кръг.

Влияние върху икономиката



Според члена на комисията проф. Баки Хюсеинов дискриминацията има пряко отражение върху качеството на живот и икономиката.

„Тя влияе върху доходите, неравенствата и бедността. Важно е всички да имат равен достъп до работа и възможност да се реализират“, подчерта той.

Как може да се подаде сигнал



Всеки, който се счита за дискриминиран, може да подаде жалба до Комисията. Институцията извършва проверка, събира доказателства и се произнася дали има нарушение по защитени признаци като възраст, пол, етнос, религия или други.

Комисията обаче не разглежда законосъобразността на уволненията – това е в правомощията на съда.