6 от 10 българи усещат дискриминация на работа, показва проучване

Редактор: Frognews
Близо 60% от българите разпознават дискриминация на работното място, показват данни на Комисия за защита от дискриминация. Проучването отчита, че проблемът засяга както процеса на наемане, така и условията на труд.
 

Още преди да започнат работа, всеки втори анкетиран се е чувствал отхвърлен заради произход или пол. Най-често дискриминацията се проявява именно на пазара на труда – при кандидатстване, назначаване и в хода на самата работа, като 63,8% от случаите са в тази сфера.

 

Възрастта като основна бариера


Особено засегнати са хората над 55 години. В над половината от случаите работодателите ги възприемат като трудно адаптивни, което води до натиск или освобождаване от работа.







Проблеми срещат и младите хора без трудов стаж. Те трудно намират първа работа заради изисквания за опит, което създава затворен кръг.

 

Влияние върху икономиката


Според члена на комисията проф. Баки Хюсеинов дискриминацията има пряко отражение върху качеството на живот и икономиката.

 

„Тя влияе върху доходите, неравенствата и бедността. Важно е всички да имат равен достъп до работа и възможност да се реализират“, подчерта той.

 

Как може да се подаде сигнал


Всеки, който се счита за дискриминиран, може да подаде жалба до Комисията. Институцията извършва проверка, събира доказателства и се произнася дали има нарушение по защитени признаци като възраст, пол, етнос, религия или други.

 

Комисията обаче не разглежда законосъобразността на уволненията – това е в правомощията на съда.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Бюджет от 2 трилиона евро и една дилема: Накъде върви Европейският съюз 0| 140 | Бюджет от 2 трилиона евро и една дилема: Накъде върви Европейският съюз България пред съд заради липса на жени в управлението на бизнеса 0| 80 | България пред съд заради липса на жени в управлението на бизнеса „Булгаргаз“ търси газ през Турция: Търг за 37 фирми, докато ремонтът в Гърция продължава 1| 286 | „Булгаргаз“ търси газ през Турция: Търг за 37 фирми, докато ремонтът в Гърция продължава

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю? 19| 7679 | Накъде с Радев: Към планова икономика като Путин или по Лий Куан Ю?
Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa 5| 5792 | Стокхолмски институт: Boeннитe paзxoди нa Бългapия – на нивaтa oт зopaтa нa дeмoĸpaциятa
БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание 0| 4727 | БАН отбелязва 150 години от Априлското въстание с тържествено общобългарско събрание
Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 6| 4450 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството
Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година 0| 3425 | Социалното министерство посочи условията за пенсия през 2026 година
Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки 5| 3366 | Кеш срещу боклук: Как ще си връщаме парите за пластмасовите бутилки
Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028 5| 3356 | Фридрих Мерц: Украйна може да загуби територии за да има мир. Влизане в ЕС – след 2028
Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп 8| 3170 | Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп
