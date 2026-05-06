Реклама / Ads
Четвъртък, 07 Май 2026, 00:15
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 2148 | НОВИНИ

6 май – напомняне, че сигурността изисква обществени усилия

6 май – напомняне, че сигурността изисква обществени усилия
Гергьовден – Денят на храбростта и празник на Българската армия – не е просто исторически символ, а жива връзка между миналото, настоящето и бъдещето на държавата. Той съчетава почитта към героите с реалния въпрос как България гарантира своята сигурност днес.
 

Тази година празникът беше отбелязан с традиционния водосвет на бойните знамена пред Паметник на Незнайния воин – ритуал, който събира държавното и военното ръководство и напомня, че свободата има конкретна цена. Церемонията не е само символика – тя е израз на приемственост. Знамената-светини, гвардейските части и артилерийските салюти са наследство от държавността след 1879 г., но и част от съвременната идентичност на армията.

 

Същевременно обаче 6 май днес има и ясно съвременно измерение. Българската армия вече не изпълнява само класическата си отбранителна функция. Военнослужещите участват в мисии на НАТО, охраняват въздушното пространство, реагират при бедствия и кризи. Както подчерта държавният глава Илияна Йотова, те са „сред пожарите, сред наводненията, в болниците“ – там, където държавата има най-голяма нужда.

 

Това разширяване на ролята на армията е пряко свързано с новите рискове. Войната срещу Украйна, нестабилността в Близкия изток и хибридните заплахи показват, че сигурността в Европа не е гарантирана. Конфликтите вече не са само на фронта – те са икономически, информационни и технологични. Именно затова модернизацията на армията се превръща в ключов фактор.

 

България вече прави стъпки в тази посока. Във въздушната демонстрация над София участваха изтребители F-16 Block 70 – най-новото попълнение във Военновъздушните сили, заедно със Су-25 и МиГ-29. Това е не просто символично присъствие, а знак за преход към ново поколение способности. Страната инвестира в нова техника, комуникации и оперативна съвместимост със съюзниците си.

 

В същото време обаче остава и предизвикателството – да се поддържа баланс между модернизацията и ежедневната бойна готовност. Армията трябва едновременно да обновява техниката си и да изпълнява текущите си задачи – дежурства, мисии и защита на националното пространство.

 

Затова смисълът на 6 май днес е двоен. От една страна, това е ден на памет – за онези, които са изградили държавата с цената на живота си. От друга – ден на отговорност към настоящето. Защото армията не е само символ, а реален инструмент за сигурност в един все по-несигурен свят.

 

В този смисъл празникът не е само за военните. Той е за обществото – напомняне, че сигурността изисква усилия, инвестиции и доверие. Че зад всяка униформа стои избор – да служиш, когато е най-трудно. И че храбростта днес не е само на бойното поле, а в готовността да защитиш държавата във всяка ситуация.




f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Мотоциклетист загина край Омуртаг, верижна катастрофа на „Хемус“ 1| 1058 | Мотоциклетист загина край Омуртаг, верижна катастрофа на „Хемус“ Откриха Джиро д’Италия в Бургас, първият етап стартира на 8 май 0| 1306 | Откриха Джиро д’Италия в Бургас, първият етап стартира на 8 май Самолетоносачи на САЩ и Франция се разместват край Близкия изток 0| 1759 | Самолетоносачи на САЩ и Франция се разместват край Близкия изток Около 120 000 автомобила се връщат към София след празниците 3| 1849 | Около 120 000 автомобила се връщат към София след празниците

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Цените растат заради увеличеното потребление и липсата на антиинфлационна политика, смята финансистът Л.Дацов 12| 6532 | Цените растат заради увеличеното потребление и липсата на антиинфлационна политика, смята финансистът Л.Дацов
И Фицо се отказа от парада за 9 май в Москва 11| 6262 | И Фицо се отказа от парада за 9 май в Москва
Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов 4| 4937 | Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов
ДБ и ПП при президента разделени, но със сходни послания 7| 4458 | ДБ и ПП при президента разделени, но със сходни послания
Сбогом, цивилизация: Русия напълно спира мобилния интернет преди 9 май 1| 3834 | Сбогом, цивилизация: Русия напълно спира мобилния интернет преди 9 май
Нужна ни е още една ескадрила изтребители, заснехме клип като "Топ Гън", разкри ген. Русев 9| 3151 | Нужна ни е още една ескадрила изтребители, заснехме клип като "Топ Гън", разкри ген. Русев
Напрежението в Близкия изток отново ескалира 5| 2908 | Напрежението в Близкия изток отново ескалира
Украинските дронове могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ 5| 2899 | Украинските дронове могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 