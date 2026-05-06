6 май – напомняне, че сигурността изисква обществени усилия

Тази година празникът беше отбелязан с традиционния водосвет на бойните знамена пред Паметник на Незнайния воин – ритуал, който събира държавното и военното ръководство и напомня, че свободата има конкретна цена. Церемонията не е само символика – тя е израз на приемственост. Знамената-светини, гвардейските части и артилерийските салюти са наследство от държавността след 1879 г., но и част от съвременната идентичност на армията.

Същевременно обаче 6 май днес има и ясно съвременно измерение. Българската армия вече не изпълнява само класическата си отбранителна функция. Военнослужещите участват в мисии на НАТО, охраняват въздушното пространство, реагират при бедствия и кризи. Както подчерта държавният глава Илияна Йотова, те са „сред пожарите, сред наводненията, в болниците“ – там, където държавата има най-голяма нужда.

Това разширяване на ролята на армията е пряко свързано с новите рискове. Войната срещу Украйна, нестабилността в Близкия изток и хибридните заплахи показват, че сигурността в Европа не е гарантирана. Конфликтите вече не са само на фронта – те са икономически, информационни и технологични. Именно затова модернизацията на армията се превръща в ключов фактор.

България вече прави стъпки в тази посока. Във въздушната демонстрация над София участваха изтребители F-16 Block 70 – най-новото попълнение във Военновъздушните сили, заедно със Су-25 и МиГ-29. Това е не просто символично присъствие, а знак за преход към ново поколение способности. Страната инвестира в нова техника, комуникации и оперативна съвместимост със съюзниците си.

В същото време обаче остава и предизвикателството – да се поддържа баланс между модернизацията и ежедневната бойна готовност. Армията трябва едновременно да обновява техниката си и да изпълнява текущите си задачи – дежурства, мисии и защита на националното пространство.

Затова смисълът на 6 май днес е двоен. От една страна, това е ден на памет – за онези, които са изградили държавата с цената на живота си. От друга – ден на отговорност към настоящето. Защото армията не е само символ, а реален инструмент за сигурност в един все по-несигурен свят.

В този смисъл празникът не е само за военните. Той е за обществото – напомняне, че сигурността изисква усилия, инвестиции и доверие. Че зад всяка униформа стои избор – да служиш, когато е най-трудно. И че храбростта днес не е само на бойното поле, а в готовността да защитиш държавата във всяка ситуация.