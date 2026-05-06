За разлика от стария регистър, който е включвал 28 медицински показателя, новата база ще обхваща над 120, с възможност за допълнително разширяване. Данните ще се въвеждат по международни стандарти и в съответствие с европейските изисквания, което ще позволи на България да участва пряко в европейските системи за обмен на здравна информация.

Системата ще съдържа информация за диагнозата, стадия на заболяването, лечението, терапевтичния отговор, проследяването и жизнения статус на пациентите. Данните ще се подават електронно от онкокомисии и лечебни заведения в стандартизиран формат.

Целта е да се осигури пълна и актуална картина на онкологичните заболявания в страната, което ще подпомогне планирането на здравни политики, въвеждането на стандарти и разпределението на ресурсите. Новата система ще даде възможност и за проследяване на целия път на пациента – от диагностицирането до резултатите от лечението.

Базата данни ще бъде част от Националната здравноинформационна система и ще се администрира от експертна структура към Национален център по обществено здраве и анализи. Обработката на информацията ще се извършва при стриктно спазване на изискванията за защита на личните данни.

Регистърът няма да бъде публичен. Ще се публикуват само обобщени данни, а всеки пациент ще има достъп до личната си информация чрез електронното здравно досие.

Създаването на системата е подкрепено с нормативни промени и технически решения за обмен на данни между лечебните заведения. Очаква се реалното въвеждане на информация да започне най-късно през август, след влизане в сила на съответните изменения.

С този проект България прави важна стъпка към по-модерно и ефективно управление на онкологичната информация и подобряване на грижата за пациентите.